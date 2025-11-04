El nuevo Amàre Beach Hotel Sancti Petri eleva la gastronomía gaditana con el chef con estrella Michelin Mauricio Giovanini

La Costa de la Luz se prepara para dar la bienvenida a uno de los proyectos hoteleros más esperados de 2026: el Amàre Beach Hotel Sancti Petri. Un espacio que promete convertirse en un referente del lujo contemporáneo, el arte y, sobre todo, la gastronomía.

Situado frente a la playa de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera, este nuevo establecimiento del grupo Fuerte Group Hotels llega con una apuesta culinaria firmada por nombres de prestigio internacional: el chef con estrella Michelin Mauricio Giovanini, la enóloga Meritxell Falgueras, el maestro del sushi Carlos Navarro y el célebre coctelero Diego Cabrera.

Un templo para los sentidos frente al Atlántico

El Amàre Beach Hotel Sancti Petri, exclusivo para adultos y diseñado por el estudio Liev Rodríguez Arquitectura con interiorismo de Verum Hotel Development, se inspira en el diseño mediterráneo contemporáneo, con espacios abiertos, luminosos y conectados con el paisaje costero.

Además de sus cuatro piscinas, una de ellas infinity pool en el rooftop, y su completa zona wellness, el hotel se propone como un espacio donde la gastronomía se convierte en protagonista. Desde la primera hora del día hasta la puesta de sol, los huéspedes podrán disfrutar de una oferta culinaria diversa que va del desayuno saludable al cóctel de autor, pasando por la cocina de vanguardia y el sushi japonés más selecto.

Alta cocina frente al mar

El punto más elevado de la experiencia gastronómica del hotel será el restaurante Hayaca, liderado por el chef argentino Mauricio Giovanini, estrella Michelin en el restaurante Messina (Marbella). Su propuesta fusiona sabores de América Latina con la cocina mediterránea en un entorno incomparable: el rooftop del hotel, con vistas panorámicas al Atlántico. En la carta convivirán ceviches, ajíes, carnes y pescados con guiños gaditanos, en una cocina desenfadada pero de precisión milimétrica.

Uno de los espacios del nuevo Amàre Beach Hotel Sancti Petri GURMÉ

Sushi y vinos en Chiclana de la Frontera

El chef Carlos Navarro, subcampeón de la final europea de los Japanese Culinary Arts Awards 2024, será el encargado de diseñar la propuesta japonesa del hotel. Su trabajo se centrará en un concepto de sushi artesanal y equilibrado, con producto local reinterpretado según las técnicas niponas más puras.

A esta oferta se sumará la enóloga Meritxell Falgueras, reconocida por su labor divulgativa y premiada con el Gourmand World Award 2021. Ella será la responsable de la curaduría de vinos del hotel, con una carta que busca el equilibrio entre el carácter andaluz, donde los vinos de Jerez tendrán una presencia destacada, y referencias internacionales que acompañen cada una de las cocinas del complejo hotelero.

Coctelería de autor con la firma de Diego Cabrera

El Belvue Rooftop Bar será otro de los grandes atractivos del Amàre Beach Hotel Sancti Petri. En este espacio, el prestigioso mixólogo Diego Cabrera (Salmón Gurú, Madrid) firmará una carta de cócteles de autor inspirados en la luz, el mar y los aromas del sur. Los atardeceres desde su terraza prometen ser una de las imágenes icónicas del próximo verano gaditano, en un ambiente sofisticado y relajado, acompañado de música en directo y arte contemporáneo.

Amàre Art: exposiciones de artistas locales

El programa Amàre Art convertirá sus espacios en una galería viva con exposiciones de artistas locales y emergentes, mientras que el Amàre Wellness ofrecerá tratamientos de la firma Germaine de Capuccini y un gimnasio panorámico en la azotea.