Álvaro Gómez (Ventorrillo El Chato): «Un buen espumoso, un palo cortado y los chiles con carne de La Bella Escondida: mis tres debilidades»

Con apenas 32 años, Álvaro Gómez (Cádiz, 1992) dirige la sala del Ventorrillo El Chato, uno de los restaurantes más emblemáticos de la Bahía, y se encarga además de la propuesta de vinos y cócteles del histórico establecimiento familiar.

Tras formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia y trabajar en destinos tan dispares como Ámsterdam, Tenerife, Sevilla o La Habana, regresó a Cádiz en 2018 para incorporarse al negocio de la familia, heredero del espíritu de El Faro.

En este Gastrotest, comparte sus rincones favoritos para tapear, su debilidad por los buenos espumosos y los palos cortados, y su receta infalible cuando toca recibir en casa: buen vino, buena compañía y las puertas abiertas.

Tortillitas de camarones en Ventorrillo El Chato GURMÉ

- Si pudiese desayunar con calma por la mañana… ¿Dónde lo haría?

En la calle en el Mesón La Oliva, en la Plaza Santa Ana, por el mollete de jamón ibérico. Si fuera en mi casa tranquilo, con tiempo, iría por unos churros.

– ¿Una carnicería, pescadería y frutería de confianza?

la frutería de mi barrio, en la Avenida del Perú,12; Frutería Francisco González de Alba. La carnicería Caníbal, en la avenida. Pescaderías El Popo, nuestro proveedor de confianza de toda la vida.

Tosta de Anchoas y Boquerones sobre alboronía de verduras GURMÉ

- Una tienda gastronómica o algún puesto donde encontrar ese producto diferente que buscas para momentos especiales en casa.

Una tienda de vinos sería Baco Vinos, de Ernesto Linares (Gago), amigo de toda la vida con unas referencias de vinos envidiables. Un puesto de la Plaza de Abastos, el de mi amiga Fátima, Chicharrones Curro, los mejores del mundo.

- Un bar de barrio en el que tomar un aperitivo con los amigos. ¿Cuál es tu tapa favorita allí?

Bar La Florida, también de mi barrio (Barriada de la Paz). Todo está bueno allí y atendido por la familia Del Río que son todos estupendos.

- Un restaurante especial para invitar a comer a la familia

Quitando los restaurantes de la familia (Faro de Cádiz y Faro de Puerto). Un sitio donde voy mucho en Cádiz es Confusione, de mi amigo Danilo o Almanaque, de mi también amigo Juan Carlos Borrell, donde los arroces son puro espectáculo.

Canutillo de chocolate blanco y negro en El Ventorrillo El Chato (Cádiz) GURMÉ

- Un sitio diferente para cambiar de tercio...

Un cartucho de pescaito frito, en la bajada del Club Caleta, con una cerveza bien fresquita.

-¿Un vicio confesable (gastronómicamente hablando)?

Un buen vino espumoso, un palo cortado y los chiles con carne de La Bella Escondida.

Sashimi de atún rojo de almadraba (Cádiz) GURMÉ

- Un restaurante 'de lujo' al que volver

Hermanos Carrasco, en Jerez. Siempre que he ido he comido de maravilla.

- Una venta, bar o restaurante de la provincia que no hay que perderse

La Fresquita de Perea, de Tamara y Jose, en Zahara de los Atunes.

– ¿Café o copa?

Copa, y si puede ser una tintilla de rota dulce, de la Finca La Pintora (Rota). Una maravilla para el paladar que he descubierto hace poco.

Arroz del señorito de este restaurante gaditano GURMÉ

-¿Qué te gusta servir en casa cuando tienes invitados?

Yo preparo el vino, que los demás traigan la comida, para eso pongo yo la casa (ja, ja, ja.).