Una merienda de domingo en la Cafetería Antonia Butrón

Cuando el otoño trae una luz más tenue y el poniente refresca las calles de Chiclana de la Frontera, pocas experiencias resultan tan reconfortantes como detenerse en la Cafetería Antonia Butrón, situada en la Plaza Jesús Nazareno, para disfrutar de una merienda que combina dulce y salado.

Con su obrador propio, esta veterana pastelería–cafetería ha ido construyendo una colección de sabores que invita a alargar la tarde, a sentarse con calma, a desconectar. Entre vitrinas repletas de bollería artesanal, empanadas y cafés, el visitante encuentra un refugio en las tardes de otoño.

Sabores dulces y salados en Antonia Butrón

Desde que se entra al local, el aroma cálido a pan o empanada recién horneados y café molido anuncia lo que está por venir. Entre sus especialidades destaca la empanada de jamón york, queso y dátiles, que se puede comprar en porciones para llevar o tomar allí.

Para un plan perfecto de tarde, también se pueden degustar sus tartas, bizcochos de nata, rosquetes o torrijas en la época de Cuaresma.

Otra opción para una buena merienda de domingo es optar por un cruasán de hojaldre crujiente casero acompañado de un café expreso doble o un delicioso chocolate caliente.

Opciones de merienda en Antonia Butrón GURMÉ

El establecimiento invita a quedarse un buen rato con un interior amplio, una terraza exterior en el centro de la ciudad y una atmósfera relajada, ideal para una merienda.

Tradicionales magdalenas de Antonia Butrón en Chiclana de la Frontera GURMÉ

Una merienda en el centro de Chiclana

La ubicación junto al Convento de Jesús Nazareno convierte la visita en parte del paseo: dar unas vueltas por el centro, hacer una parada en Antonia Butrón, y luego quizá salir hacia La Barrosa o simplemente sentarse en su terraza a observar el ir y venir del casco histórico.

Además, durante la tarde del domingo suele haber menos bullicio, lo que facilita que la merienda se convierta en un momento personal, pausado, sin prisa. Justo lo que pide el otoño.

En definitiva, si buscas una merienda de domingo de otoño en Chiclana que combine artesanía, buen ambiente y ubicación céntrica, la Cafetería Antonia Butrón es una opción muy interesante. Y es que no es solo por comer una deliciosa empanada, sino disfrutar de la paz que transmite este pueblo de la bahía gaditana en sus tardes de otoño.

