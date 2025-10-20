Chiclana celebra su XIII Semana del Pescado de Estero

La ciudad de Chiclana de la Frontera da un nuevo protagonismo al pescado de estero con la celebración de la XIII Semana del Pescado de Estero. Un evento que comienza hoy y estará celebrándose hasta el sábado 25.

Este evento gastronómico, organizado por el Ayuntamiento a través de la Delegación de Turismo y Desarrollo junto a otras entidades locales, tiene como objetivo poner en valor una tradición pesquera que forma parte del patrimonio culinario de la zona.

Actividades en la Semana del Pescado de Estero en Chiclana

A lo largo de estos días, el programa incluye actividades para públicos diversos: el inicio de la semana estará dedicado a actividades educativas en colegios, para que los más pequeños conozcan el oficio del estero y cómo se capturan especies que luego llegan a la mesa; durante los días centrales habrá un punto de información en el Mercado de Abastos para explicar las características y valor añadido del pescado de estero frente al pescado de mar abierto; se realizarán degustaciones gratuitas de productos del estero, y se llevará a cabo una cata-maridaje donde el pescado de estero se combinará con vinos de la tierra.

¿Qué podemos ver en la XIII Semana del Pescado de Estero? Actividades en Chiclana esta semana: 20 y 21: actividades educativas en colegios de primaria.

21 (19:00 h): cata-maridaje en el Centro del Vino y la Sal.

Del 21 al 24: punto de información sobre el pescado de estero en el Mercado de Abastos.

22 y 23: degustación gratuita de productos de estero en el Mercado de Abastos.

24: Despesque en el CRA Salinas de Chiclana.

25: Fiesta del pescado de estero en la Plaza de las Bodegas con degustación gratuita, showcookings, ludoteca infantil y música en directo.

El evento culminará con una jornada de fiesta popular el sábado 25, que tendrá lugar en la Plaza de Las Bodegas. Allí, visitantes y residentes podrán degustar libremente productos del estero, asistir a showcookings y disfrutar de música en directo y actividades infantiles. Asimismo, también uno de los momentos más llamativos de la semana será el «despesque» artesanal, un acto público en el que se muestra la pesca tradicional del estero, programado para el viernes a mediodía, y que permite contemplar de primera mano una de las formas más arraigadas de extracción de pescado en Chiclana.

Los esteros de la Bahía de Cádiz

La importancia de este tipo de iniciativa radica en que el pescado de estero, producto que se cría o captura en lagunas, esteros o marismas localizadas en la zona de la Bahía de Cádiz, está estrechamente vinculado con la identidad de Chiclana. Al destacar su valor culinario, medioambiental y cultural, la Semana busca también reforzar el turismo gastronómico local y atraer visitantes interesados en la gastronomía de proximidad y las tradiciones marineras. Además, a través de las degustaciones y los espacios de divulgación, se fomenta el conocimiento sobre las especies capturadas en estero, su sabor, textura y producción diferenciada.