El Mercado Virgen del Rosario estrena su Rincón Gastronómico con siete nuevos espacios y horario ampliado

Cádiz suma un nuevo punto de encuentro para los amantes de la gastronomía local. El Mercado Virgen del Rosario, situado en la zona de Extramuros, ha inaugurado oficialmente su Rincón Gastronómico, un proyecto que nace con el propósito de revitalizar este histórico mercado y dinamizar su entorno.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha encabezado el acto de apertura junto al presidente de Asodemer, José Luis Paramio, el presidente del Mercado Virgen del Rosario, Antonio García, y la teniente de alcalde de Mercados, Beatriz Gandullo. El evento contó con la actuación del humorista gaditano Manuel Morera, que aportó el toque de humor a una jornada de celebración.

Siete propuestas gastronómicas bajo un mismo techo

El nuevo Rincón Gastronómico del Mercado Virgen del Rosario abre con siete negocios que representan distintas especialidades culinarias. Desde un puesto de sushi hasta una pizzería artesanal, pasando por una tortillería, una arrocería, un asador de carnes, una abacería y una freiduría con cocina de mercado, la oferta busca atraer tanto a los gaditanos como a los visitantes que deseen disfrutar de una experiencia gastronómica informal, variada y de calidad.

El concepto sigue la línea del Mercado Central de Abastos de Cádiz, donde conviven la compra tradicional con espacios dedicados al tapeo y a la restauración. En este nuevo rincón, los clientes podrán incluso adquirir productos frescos en los puestos del mercado y cocinarlos al momento, una fórmula que refuerza la conexión entre el comercio local y la hostelería, impulsando así el consumo de producto de cercanía.

Apertura nuevo mercado gastronómico de Cádiz GURMÉ

Un mercado que se reinventa

El proyecto supone un paso adelante en la modernización del Mercado Virgen del Rosario, que en los últimos años había visto reducir su número de puestos abiertos. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Cádiz busca revitalizar la actividad comercial y social de Extramuros, una zona con una fuerte identidad vecinal y una tradición de mercado muy arraigada.

Durante el acto inaugural, el alcalde Bruno García destacó la importancia de este paso para el barrio y para la ciudad:

«Esta apertura va a permitir revitalizar este mercado, que contaba con numerosos puestos cerrados, y creemos que este Rincón Gastronómico puede ser un atractivo para recibir a nuevos clientes. Esperamos que, al igual que el Mercado Central, se convierta en un referente gastronómico, en este caso, de Extramuros, sin olvidar la actividad esencial de mercado de abastos».

El objetivo, subrayó el regidor, es atraer nueva clientela y consolidar el mercado como un espacio vivo, dinámico y abierto al vecindario y a los visitantes.

Uno de los momentos de la inauguración del nuevo mercado gastronómico de la capital gaditana GURMÉ

Terraza interior y exterior para disfrutar durante todo el día

El nuevo espacio amplía la oferta gastronómica del mercado y las posibilidades de ocio de la zona. El Rincón Gastronómico cuenta con una terraza interior y otra exterior, que ocupa tanto el acerado de la puerta principal del mercado como la zona situada frente al Parque Erytheia. Allí se han instalado mesas altas y bajas para crear un ambiente cómodo y accesible en cualquier momento del día.

Además, el mercado amplía sus horarios para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. El horario de invierno será de 12:00 a 17:00 y de 20:00 a 23:00 horas, de lunes a jueves y los domingos, mientras que los viernes y sábados el cierre se alargará hasta medianoche.

Un nuevo atractivo para Extramuros

Con la apertura de este Rincón Gastronómico, el Mercado Virgen del Rosario se suma a la tendencia de renovación de los mercados tradicionales que triunfa en otras ciudades andaluzas.

El Ayuntamiento y Asodemer confían en que este proyecto contribuya a revitalizar la economía local, atraer a un público más joven y reforzar la identidad del barrio, poniendo en valor el producto gaditano y la experiencia de convivir entre fogones y mostradores.