Domi Vélez anuncia que esta semana inaugura su tienda en Cádiz: llegan el pan, las palmeritas y los Domicaos del mejor panadero del mundo 2021

El salto de Domi Vélez de Sevilla a Cádiz será una realidad esta semana. Así lo ha anunciado el propio protagonista en sus redes sociales, donde ha desvelado que este mismo jueves abrirá las puertas de su primer negocio en la capital gaditana, que podrá disfrutar de los productos del que fue reconocido en 2021 como mejor panadero del mundo por la Unión Internacional de Panadería y Pastelería.

La noticia de esta apertura ya se conocía, pero faltaba por saber la fecha exacta y la ubicación, algo que ha desvelado Domi Vélez hoy. En un vídeo, el panadero ha indicado que su nuevo negocio estará en la Avenida de Andalucía nº 8, muy cerca de la plaza de la Constitución.

Y como guiño hacia esta tierra, los que se acerquen a esta nueva tienda podrán adquirir la palmerita de 'chocolate Cádiz', una receta que tiene como colores el amarillo y el azul por el sol y el agua, hecha de «chocolate blanco. Y el interior es el chocolate de nuestro Domicao, pero le hemos querido dar una textura diferente y le hemos puesto arroz inflado. Todo esto, más nuestro maravilloso hojaldre», explica el propio Domi Vélez tras empezar el vídeo comiendo un trozo: «No he podido resistirme a darle el bocaíto de siempre».

Una trayectoria de éxito

La panadería-pastelería Domi Vélez Bakery ha sido todo un éxito en Sevilla, donde se ha ido expandiendo desde su nacimiento en Lebrija. Según la web oficial se presenta como alguien que «ha reinventado su oficio fusionando la Historia y el Arte de la panadería en cada creación. Combina elementos de diferentes épocas presentando nuevas ideas y creaciones que son el corazón de nuestros productos: panes de autor artesanales y naturales, libres de aditivos y elementos artificiales. Domi es el alma que transforma los ingredientes en auténticas obras maestras de sabor y textura, haciendo que cada bocado sea una experiencia única».

Asimismo, sobre lo que ofrecen, desde Domi Vélez Bakery señalan que «nuestras recetas requieren un trabajo de investigación previo. Además de un proceso de elaboración que ha ido evolucionando con el tiempo, siempre manteniendo las cinco etapas principales y necesarias para elaborar cada obra de arte: Pesado de ingredientes, Amasado, Formado, Fermentación y Horneado. Cada fase es esencial para conseguir nuestro producto único».

