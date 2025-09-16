La Macarra, la pastelería de La Barrosa que arrasa con donuts XXL y cheesecakes de sabores únicos

La playa de La Barrosa se ha convertido este verano en un punto de peregrinación dulce gracias a La Macarra, una pastelería que ha irrumpido con fuerza en Chiclana de la Frontera.

Su propuesta, basada en elaboraciones de inspiración norteamericana en formato XXL y sabores llamativos, ha conseguido hacerse viral en redes sociales y figurar en las recomendaciones de numerosos medios gastronómicos.

En los últimos meses han sido mucho los golosos e influencers que han acudido a la pastelería chiclanera para degustar algunos de sus dulces más afamados y, por qué no, hacerse una foto o reel para dar constancia en redes de su experiencia en el local.

Donuts XXL y cheesecakes con sello propio

Si algo caracteriza a La Macarra son sus donuts gigantes. Entre los más demandados destacan los de Kinder, Lotus o Pistacho, disponibles en versiones rellenas y glaseadas. A ellos se suman variedades como Oreo o KitKat, que han convertido sus vitrinas en un escaparate muy fotografiado por los clientes.

Otro de los puntos fuertes de la pastelería son sus tartas de queso. Se elaboran en múltiples sabores, con opciones tan populares como Pistacho o Happy Hippo. Según señalan en sus plataformas de venta online, estas propuestas se completan con clásicos reinterpretados y novedades constantes que atraen tanto a público local como a turistas.

Una carta pensada para sorprender

Además de donuts y cheesecakes, La Macarra ofrece una carta amplia que incluye brownies de Nutella y Oreo, cinnamon rolls, cuñas XXL, galletas tipo Crumbl Cookies y mini tartaletas con más de una veintena de sabores. Este abanico de propuestas, algunas de temporada y otras permanentes, ha consolidado al establecimiento como una de las pastelerías más originales de la zona.

La oferta se amplía con sorbetes y opciones aptas para distintos públicos, ya que varios de sus productos se elaboran sin lactosa o sin gluten, adaptándose así a diferentes necesidades alimentarias.

¿Dónde puedo probar las galletas Crumbl Cookies en Cádiz?

La Macarra se encuentra en Calle Santo Cristo de Chiclana de la Frontera, a pocos minutos de la playa de La Barrosa. Abre en horarios de mañana y tarde-noche, lo que permite tanto desayunar como merendar en su local o disfrutar de sus dulces tras un día de playa.

El obrador también se ha sumado al reparto a domicilio a través de plataformas como Uber Eats, lo que facilita que sus productos lleguen a distintas zonas de la ciudad y alrededores.

Cinnamon rolls en La Macarra de Chiclana de la Frontera GURMÉ

Un negocio de éxito en redes sociales

Uno de los elementos que más ha contribuido al éxito de La Macarra es la estética de sus elaboraciones. El cuidado diseño de cada pieza, con glaseados brillantes, colores intensos y presentaciones llamativas, ha convertido a la pastelería en un fenómeno en redes sociales como Instagram y TikTok. El propio establecimiento refuerza esta identidad visual en su página web y en sus publicaciones, donde destacan la faceta más fotogénica de sus creaciones.

Un primer verano con muy buen sabor de boca en La Barrosa

Con apenas unos meses de recorrido, La Macarra ha logrado posicionarse como un espacio imprescindible para los amantes de la repostería en la costa gaditana. Su combinación de formatos XXL, sabores internacionales y estética llamativa ha hecho que tanto residentes como visitantes incluyan una parada en esta pastelería dentro de sus planes en Chiclana.