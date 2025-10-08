Juanlu Fernández, de LÚ Cocina y Alma, consigue dos cuchillos en The Best Chef Awards 2025

El cocinero jerezano Juanlu Fernández, al frente del restaurante LÚ Cocina y Alma, ha vuelto a situar a Jerez en el mapa gastronómico mundial al conseguir dos cuchillos en la edición 2025 de The Best Chef Awards, celebrada esta semana en Madrid.

Este reconocimiento lo posiciona entre los chefs más destacados del panorama internacional, reforzando la proyección global de la alta cocina gaditana.

Los The Best Chef Awards, considerados los «Óscar de la gastronomía», reúnen cada año a los cocineros más influyentes del mundo. El ranking, elaborado a partir de las votaciones de profesionales del sector y críticos especializados, distingue con cuchillos a los chefs que destacan por su talento, creatividad e innovación.

En esta edición, Fernández fue el único chef andaluz premiado con dos cuchillos, un hito que consolida la trayectoria de LÚ Cocina y Alma, restaurante con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol, conocido por su original propuesta que fusiona la cocina francesa clásica con los sabores del sur de España.

«Este reconocimiento es un orgullo para Jerez y para todo el equipo de LÚ. Significa seguir demostrando que desde Andalucía también podemos competir al más alto nivel», expresó Fernández tras la gala.

LÚ Cocina y Alma: referente nacional

Inaugurado en 2018, LÚ Cocina y Alma se ha convertido en uno de los grandes referentes de la gastronomía española gracias al estilo personal de Juanlu Fernández, que combina técnica, elegancia y memoria gastronómica. Su cocina parte del recetario tradicional andaluz y lo reinterpreta con guiños a la alta cocina francesa, un sello que ha conquistado tanto a los comensales como a la crítica.

Además de su talento en los fogones, Fernández destaca por su defensa del producto local, especialmente los vinos del Marco de Jerez, que ocupan un lugar protagonista en la experiencia gastronómica del restaurante.

Con este nuevo logro, el chef jerezano se une a la selecta lista de cocineros españoles reconocidos en The Best Chef Awards, donde figuran nombres como Dabiz Muñoz, Quique Dacosta o Elena Arzak. Su doble galardón supone un impulso para la proyección internacional de la cocina de Cádiz y para la creciente escena gastronómica andaluza.

La gala de The Best Chef Awards 2025 reafirma así la posición de LÚ Cocina y Alma como uno de los templos culinarios más influyentes de España, y a Juanlu Fernández como uno de los grandes embajadores de la gastronomía jerezana en el mundo.