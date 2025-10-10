Jerez de la Frontera, finalista para ser Capital Española de la Gastronomía 2026

Jerez de la Frontera ha sido seleccionada como una de las dos finalistas andaluzas para convertirse en Capital Española de la Gastronomía 2026, un título que reconoce cada año a una ciudad española por su compromiso con la promoción culinaria y turística. La candidatura jerezana, presentada por la alcaldesa María José García-Pelayo, competirá con Antequera (Málaga), y el fallo del jurado se conocerá el próximo 17 de octubre.

El proyecto «Come, bebe, ama Jerez» es toda una declaración de intenciones en la que muestra a Jerez como una ciudad que combina la excelencia de su cocina con el legado enológico de sus vinos.

La propuesta defiende la fusión entre gastronomía y vino como el alma del estilo de vida jerezano, con una oferta que recorre desde los tabancos y ventas tradicionales hasta los restaurantes de autor que reinterpretan los sabores del Marco de Jerez.

Una gastronomía con identidad propia

Manjares de Jerez de la Frontera GURMÉ

El dossier de candidatura de Jerez subraya el valor de los productos autóctonos y el papel de los vinos del Marco de Jerez como hilo conductor de su identidad culinaria. Platos como la berza jerezana, los riñones al jerez, la cola de toro, los chicharrones o el tradicional ajo de viña son emblemas de una cocina que refleja historia, clima y territorio.

Los postres, como el tocino de cielo o las creaciones elaboradas con Pedro Ximénez, completan una tradición repostera con siglos de historia. Todo ello se acompaña de una oferta hostelera diversa, que abarca desde bares de barrio hasta tabancos centenarios, donde el vino se sirve con sabiduría y orgullo local.

Un proyecto con proyección internacional

La designación como Capital Española de la Gastronomía supondría un importante impulso para la proyección turística y mediática de Jerez. Ciudades que han ostentado el título en ediciones anteriores han registrado un notable aumento de visitantes, visibilidad y actividad económica ligada a la restauración.

El Jurado, compuesto por representantes de los Ministerios de Turismo y Agricultura, Hostelería de España, Saborea España, FITUR y periodistas gastronómicos, evaluará los proyectos de ambas ciudades en base a su programación y potencial de promoción gastronómica.

Mercados clásicos de la localidad jerezana GURMÉ

Dos ciudades andaluzas, un mismo reto

Jerez comparte final con Antequera, que presenta su candidatura bajo el lema «¡Qué bien me sabe!». Ambas representan a Andalucía como epicentro gastronómico nacional, aunque Jerez aspira a revalidar el protagonismo gaditano logrado con Sanlúcar hace tres años.

El 17 de octubre se conocerá el fallo del jurado. Hasta entonces, Jerez mantiene viva la ilusión de convertirse en el gran escaparate gastronómico de España en 2026.