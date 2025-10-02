Israel Ramos: «me encanta la Venta El Toro y sus huevos con patatas fritas y jamón»

Israel Ramos, chef de Mantúa en Jerez de la Frontera

Israel Ramos (Jerez de la Frontera, 1980) es uno de los cocineros más reconocidos de Andalucía. Con Mantúa, distinguido con una estrella Michelin y un Sol Repsol, y con su propuesta más informal, restaurante Albalá, ha situado a Jerez en el mapa gastronómico nacional.

Formado en la Escuela de Hostelería de Jerez y curtido en fogones como los de Pablo González-Conejero en Murcia o Pedro Subijana en San Sebastián, regresó a su tierra para construir un estilo propio que combina técnica, sabor y raíces.

Ahora, en este GastroTest, revela su lado más cercano: desde su devoción por el chocolate hasta las ventas y bares que más disfruta, pasando por el arroz en paella que nunca falta en sus reuniones con amigos.

- Si pudiese desayunar con calma por la mañana… ¿Dónde lo haría?

En venta Pinto en la barca de Vejer un bocadillo de lomo en manteca que me evoca al verano y la playa.

- Una carnicería, pescadería y frutería de confianza.

Creo que tenemos la suerte de tener una gran cantidad de todas pero por decir una:

carnicería Las Nieves, frutería del Corte Inglés y la pescadería Puesto de Mercado Alfonso Chaqueta.

- Una tienda gastronómica o algún puesto donde encontrar ese algo especial que buscas para casa y para la cocina.

Mantequeria El Expartero, establecimiento donde Pablo y David tienen «cositas chulas».

- Un bar de barrio en el que tomar un aperitivo con los amigos.

La Tasquita de Aladro. Ramón y Eliseo son «pa' comérselos».

- Un restaurante especial para invitar a comer a la familia.

Bar Centro en Nueva Jarilla, ya que ofrecen una cocina muy casera y especial.

Menudo de choco del Restaurante Albalá en Jerez GURMÉ

- Un sitio diferente para cambiar de tercio...

Ya tenemos una edad, pero me gusta Plaza Canterbury.

-¿Un vicio confesable (gastronómicamente hablando)?

El chocolate me puede

- Un restaurante 'de lujo' al que volver.

Aponiente siempre te sorprende.

- Una venta, bar o restaurante de la provincia que no hay que perderse.

Muchas, pero me encanta la Venta El Toro (Vejer de la Frontera) y sus huevos con patatas fritas y jamón.

El chef gaditano Israel Ramos GURMÉ

- ¿Café o copa?

Copa después de una gran comida charlando con amigos.

-¿Qué te gusta preparar cuando tienes invitados en casa?

Me encanta hacer arroz, en paella. Siempre que me dejan la cocino.