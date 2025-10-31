Jerez celebra mañana la IV Jornada de Cortadores de Jamón Solidarios por el Día de Todos los Santos

Jerez de la Frontera se prepara para vivir mañana, 1 de noviembre, una jornada marcada por la solidaridad y el sabor con la celebración de la IV Jornada de Cortadores de Jamón Solidarios, organizada por la Asociación de Reyes Magos en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez. El evento tendrá lugar en el Parque González Hontoria a partir de las 12:00 horas, coincidiendo con el Día de Todos los Santos, y promete convertirse en uno de los planes más apetecibles de este festivo.

¿Dónde es este evento solidario? IV Jornada de Cortadores de Jamón Solidarios Fecha: 1 de noviembre

Lugar: Parque González Hontoria. Jerez de la Frontera (Cádiz)

Hora: 12:00 h.

La cita reunirá a cortadores de jamón profesionales llegados de distintos puntos de Andalucía, que participarán de manera altruista para apoyar la tradicional campaña «Ningún niño sin juguetes», promovida cada año por la Asociación de Reyes Magos de Jerez. El objetivo es recaudar fondos para que todos los pequeños de la ciudad puedan disfrutar de un regalo en las próximas Navidades.

Una degustación solidaria en Jerez de la Frontera

Durante toda la jornada, los asistentes podrán degustar raciones de jamón ibérico a precios populares, cuya recaudación íntegra se destinará a esta causa solidaria. Además, el evento contará con un ambiente festivo y familiar, con música en directo, barra a beneficio de la Asociación y un espacio habilitado para que los más pequeños también puedan disfrutar de la celebración.

Según ha señalado la organización, esta cuarta edición supone la consolidación de una iniciativa que une gastronomía, convivencia y solidaridad, en una fecha muy señalada para los jerezanos. «Queremos que el Día de Todos los Santos sea también una jornada para compartir, disfrutar del buen jamón y pensar en los demás», han expresado desde la Asociación de Reyes Magos.

Evento solidario en Jerez de la Frontera durante el Día de Todos los Santos GURMÉ

Gastronomía y compromiso social en el Día de Todos los Santos

En esta edición, se espera una gran afluencia de público, animado por el buen tiempo y la oportunidad de disfrutar de un producto de calidad en un entorno emblemático de la ciudad.

El Ayuntamiento de Jerez ha querido mostrar su apoyo a esta iniciativa destacando su carácter solidario y su capacidad para unir a vecinos, profesionales y visitantes en torno a una buena causa. «Es un orgullo que Jerez cuente con eventos como este, donde la generosidad se convierte en la mejor receta», han señalado desde la delegación de Cultura y Fiestas.

Con el aroma a jamón recién cortado impregnando el aire y la música acompañando el ambiente, Jerez vivirá mañana un Día de Todos los Santos muy especial, donde cada loncha servirá para alimentar no solo el paladar, sino también la esperanza de muchos niños en el Día de los Reyes Magos.