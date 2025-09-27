Jerez acoge 'The Burger Cup', el campeonato nacional de hamburguesas

GURMÉ Jerez de la Frontera 27/09/2025

Jerez de la Frontera se convertirá en la capital nacional de la hamburguesa con la llegada de The Burger Cup, que se celebrará por primera vez en la ciudad en un escenario tan emblemático como la Plaza de Toros. La cita tendrá lugar del 2 al 5 y del 8 al 12 de octubre, con entrada gratuita y un programa que combina gastronomía, música y actividades para todos los públicos.

¿Cuándo es el campeonato de burgers en Jerez de la Frontera? The Burger Cup Lugar: Plaza de Toros. Jerez de la Frontera (Cádiz)

Fechas: del 2 al 5 de octubre y del 8 al 12 de octubre

Horarios: miércoles 2 y jueves 8: de 19:00 a 01:00 h. Resto de días: de 12:00 a 01:00 h

Entrada libre y gratuita

Durante diez días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una auténtica fiesta burger en la que se darán cita algunos de los locales más reconocidos de la escena nacional, además de propuestas internacionales y andaluzas con sello gaditano.

The Burger Cup ya ha pasado con éxito por ciudades como Madrid, Salamanca, Granada o Valencia. Ahora, Jerez se suma al circuito con una edición que, según la organización, «lo tiene todo para convertirse en la más épica del año».

Los reyes de las burgers se citan en Jerez

El cartel de participantes incluye nombres de referencia como Briochef (Madrid), doble campeona en su ciudad y reconocida en el top 25 mundial; Vulcano (Torrejón de Ardoz), famosa por su «jeringuillazo» de baconnesa; o la estadounidense MrBeast Burgers, que participará por primera vez en España.

No faltarán tampoco propuestas andaluzas como Pirriaque (El Puerto de Santa María) o Barrakruda (Conil de la Frontera), conocida por su original burger azul. En total, serán más de una decena de competidores, entre ellos BurgerLab (Albacete), Blitz Smash (Murcia), Naches (Ávila), Schuessler (Valencia), Smokie Madriz (Madrid), Gosso (Madrid) y Ficus (Andalucía).

The Burger Cup Jerez 2025 Participantes confirmados: Briochef (Madrid) – Doble campeona de Madrid, top 25 mundial

Vulcano (Torrejón de Ardoz) – La burger del famoso jeringuillazo de baconnesa

Ficus (Andalucía) – Pan rosa, sabor que revienta stories

BurgerLab (Albacete) – Ciencia, creatividad y mucho smash

Blitz Smash (Murcia) – Smashburgers de impacto directo

Naches (Ávila) – Carne de vaca avileña y ahumados artesanales

Schuessler (Valencia) – Propuesta diferente, carne premium y estética rompedora

Smokie Madriz (Madrid) – Actitud castiza y sabor potente

MrBeast Burgers (USA) – Desde Estados Unidos, por primera vez en España

Gosso (Madrid) – Invitado especial en Jerez, con un concepto nuevo muy top

Pirriaque (El Puerto de Santa María) – Sello andaluz, sabor local con mucho flow

Barrakruda (Conil de la Frontera) – Con su mítica burger azul, única en el circuito

Mucho más que hamburguesas

La programación va más allá de la competición culinaria. Habrá música en directo, zona de descanso, ambiente familiar y pet-friendly, además de un showcooking infantil previsto para el sábado 5 de octubre a las 13:00 horas (con inscripción previa a través de Instagram).

También se podrán degustar postres virales de la mano de @elsrdelasdonas, mientras que las redes sociales del evento anunciarán horarios musicales, sorteos y dinámicas exclusivas para el público.

Votación popular para escoger los ganadores

Uno de los atractivos de The Burger Cup será la posibilidad de que el público vote por su hamburguesa favorita, que se coronará como la campeona de la edición jerezana.

El horario de apertura será de 19:00 a 01:00 horas los miércoles 2 y jueves 8 de octubre, mientras que el resto de días abrirá de 12:00 a 01:00 horas.