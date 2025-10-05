Dónde tomar algo en Cádiz durante la procesión de la Virgen del Rosario

El próximo martes Cádiz se vestirá de fiesta para celebrar el día de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad. Este año la procesión es muy esperada, ya que el año pasado tuvo que ser cancelada por inclemencias meteorológicas.

La procesión recorrerá las calles del casco antiguo desde las 18:30 horas hasta su regreso al Convento de Santo Domingo alrededor de las 22:00 h. Una jornada festiva en la que vecinos y visitantes se amontona en balcones, plazas y esquinas para acompañar a la imagen durante toda la tarde.

Y entre espera y espera, nada mejor que disfrutar de una parada gastronómica en algunos de los bares, restaurantes y confiterías más emblemáticos de la ciudad.

En GURMÉ Cádiz te proponemos un recorrido con el que disfrutar de este día grande por todo lo alto.

Plocia: un buen helado en D'Plocia

Vitrina de diferentes sabores de helados en Heladería D'Plocia GURMÉ

La procesión arranca a las 18:30 h y, para empezar con buen pie, nada como refrescarse con un helado en D'Plocia, junto a la calle del mismo nombre. Su vitrina es un festival de sabores artesanos que cambia según la temporada: desde clásicos como el chocolate o la vainilla hasta opciones más sorprendentes como pistacho, mango o incluso variedades sin gluten ni lactosa. Un arranque dulce y fresco para coger energía antes de seguir el cortejo.

Primera parada del recorrido: Heladería D'Plocia C. Plocia, 4. Cádiz

Plaza de San Juan de Dios: un combinado en Maison Dorée

Copas en Maison Dorée (Cádiz) GURMÉ

A pocos metros, la procesión pasa por la Plaza de San Juan de Dios, corazón del casco antiguo y punto estratégico para hacer una breve parada en Maison Dorée.

Este establecimiento ofrece la posibilidad de tomar unos cócteles, un vermut o incluso un café acompañado de un dulce. Desde su terraza se puede disfrutar del ambiente festivo de la plaza, con el Ayuntamiento como telón de fondo.

Una copa de tardeo tras el paso de la patrona Maison Dorée Plaza de San Juan de Dios, dupl. 1. Cádiz

645 46 00 06

Plaza de la Catedral: de tapeo en La Barrica

Una opción de tosta en La Barrica de Cádiz GURMÉ

Si a esas alturas del recorrido empieza a apretar el hambre, la opción ideal está en La Barrica, en la Plaza de la Catedral. Este local, especializado en tapeo andaluz, ofrece chacinas, quesos, croquetas, gambas cocidas, mejillones o guisos caseros, entre otras propuestas.

Un buen lugar para picar algo rápido y sabroso, sin perder de vista el paso de la patrona entre los sonidos de cornetas y tambores de la Banda Rosario de Cádiz, que llenarán de música el entorno de la Catedral.

¿Dónde picar algo cerca de la catedral de Cádiz? La Barrica Calle Cobos, 1. Cádiz

Calle Pelota: un dulce típico en Confitería El Pópulo

Turquesas de chocolate en Confitería El Pópulo GURMÉ

Para los más golosos, el itinerario conduce a la Calle Pelota, donde se encuentra la mítica Confitería El Pópulo. Fundada en 1948, es toda una institución pastelera en la ciudad que hemos estado a punto de perder hace un año. Entre sus especialidades destacan el pan de Cádiz, los rosquetes o las milhojas, además de una amplia variedad de dulces tradicionales que siguen elaborando con recetas familiares. Una parada que combina a la perfección con el sabor de la tradición gaditana en un día tan especial.

¿Dónde tomar un dulce mientras ves a la Patrona de Cádiz? Confitería El Pópulo 1 C. Pelota, 16. Cádiz 2 956 28 28 05

Compás de Santo Domingo: cerramos el día en Antípoda

Costilla de cerdo con salsa BBQ Jack Daniels del restaurante Antípoda GURMÉ

La procesión culmina en torno a las 22:00 h. en el Compás de Santo Domingo, y para cerrar la jornada nada mejor que sentarse a cenar en Antípoda, uno de los restaurantes más atractivos del barrio.

Su propuesta combina cocina gaditana con influencias internacionales: desde atún rojo en tartar hasta carnes al grill o platos con guiños exóticos.

Un espacio moderno, con terraza y ambiente acogedor, perfecto para poner el broche final a un día que mezcla devoción, cultura y gastronomía.

¿Dónde cenar en el centro de Cádiz? Antípoda Restaurante C. Plocia, 27. Cádiz

856 91 27 99