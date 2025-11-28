De tardeo por Cádiz: cinco lugares perfectos para merendar o tomar algo

Cádiz inaugura esta tarde su encendido oficial de luces de Navidad, un momento que cada año transforma el centro histórico en un paseo de destellos, música y encuentros improvisados. Con la ciudad lista para recibir la temporada más especial del año, proponemos una guía de tardeo y merienda para quienes quieran alargar la tarde entre cafés especiales, tartas caseras, espacios creativos y rincones con mucho encanto.

Desde clásicos gaditanos hasta cafeterías literarias o locales de estética parisina, esta selección reúne cinco paradas ideales para entrar en ambiente navideño y disfrutar del alumbrado. Un plan dulce, acogedor y muy gaditano para vivir el inicio de la Navidad.

El Café de Ana

Situado junto a la plaza de San Antonio, El Café de Ana es uno de esos rincones que se han convertido en «refugio dulce» para gaditanos y visitantes. El local mantiene esa esencia de café europeo donde el ritmo baja un poco, ideal para empezar el tardeo antes del encendido navideño o para hacer una pausa tras recorrer las calles iluminadas y hacer unas compras.

En su carta destacan las tartas caseras como cheesecake, zanahoria, pistacho o chocolate. También ofrece clásicas tostadas, hojaldres rellenos, bizcochos y una buena variedad de cafés, infusiones y chocolate caliente. Para quienes buscan una merienda más ligera, también ofrecen opciones saladas como quiches, focaccias o tostas con ingredientes de temporada. Un lugar muy versátil para compartir algo dulce o salado antes de seguir la ruta navideña por el casco histórico.

¿Dónde merendar en Cádiz? El Café de Ana Calle Nueva,1. Cádiz

Maison Dorée

Situada en la animada Plaza de San Juan de Dios, Maison Dorée se ha consolidado como uno de los espacios más agradables para el tardeo en Cádiz gracias a su amplia terraza y su ambiente cosmopolita. Lejos del formato exclusivo de pastelería, el local apuesta por ser punto de encuentro para quienes buscan una merienda que se prolonga hasta la copa; su localización, en pleno corazón de la ciudad, lo convierte en parada estratégica antes o después del encendido de las luces navideñas.

Maison Dorée ofrece una carta pensada para el tardeo y la sobremesa: opciones dulces y saladas para compartir en la terraza, cafés de calidad y una oferta de cócteles y copas que animan la tarde hasta la noche. Su atmósfera, cómoda y algo festiva, la hace ideal tanto para familias a primera hora como para grupos de amigos que quieran alargar la jornada en un ambiente desenfadado y con vistas a una de las plazas más concurridas de la ciudad.

Un tardeo en el casco antiguo de Cádiz Maison Dorée Plaza de San Juan de Dios, 1. Cádiz

645 46 00 06

La Clandestina

Clandestina es uno de esos lugares que invitan a bajar el ritmo. Se trata de una librería-café con encanto, un espacio cuidado donde conviven libros, exposiciones y una pequeña cafetería pensada para disfrutar sin prisa. Su estética, entre lo bohemio y lo artesanal, la convierte en una parada perfecta para quienes buscan una merienda diferente en una tarde tan especial como la del encendido navideño. El local, acogedor y luminoso, funciona como refugio ideal para sentarse a leer o conversar.

Su propuesta combina repostería casera, cafés seleccionados, bizcochos y tartas del día, además de opciones ligeras para quienes quieren algo dulce sin complicaciones. También organizan actividades culturales, presentaciones de libros y encuentros literarios que enriquecen el ambiente. Para un tardeo tranquilo, con una taza caliente y un buen libro, Clandestina es una de las opciones más especiales del casco histórico y encaja a la perfección en un plan navideño diferente.

¿Dónde disfrutar de una merienda diferente en Cádiz? La Clandestina librería-café Calle José del Toro, 23. Cádiz

956 22 12 10

La Lectora

La Lectora es un espacio que invita a la calma en medio del ritmo del centro gaditano. Su concepto combina libros, café y repostería casera, creando un refugio íntimo donde desconectar durante la tarde. El ambiente es acogedor, con estanterías llenas de títulos que pueden leerse allí mismo mientras se disfruta de la merienda, lo que la convierte en una parada diferente dentro de un plan navideño.

En su oferta destacan tartas caseras de recetas tradicionales, bizcochos jugosos, cookies y una selección de infusiones aromáticas. También cuentan con tostadas creativas, opciones vegetarianas y bebidas calientes ideales para combatir el frío de diciembre. Es un lugar perfecto para quienes buscan un momento más tranquilo antes de unirse al ambiente festivo del encendido navideño.

Una merienda diferente en Cádiz La Lectora. Cafetería literaria Calle Ancha, 32. Cádiz

Capricho Café

Capricho Café es un local pequeño, agradable y con estética moderna con propuestas dulces elaboradas diariamente. Su ubicación cercana al mar lo convierte en una opción ideal para quienes quieran combinar paseo, merienda y tardeo navideño con vistas a uno de los rincones más bonitos de Cádiz.

En su carta abundan las tartas caseras, con especial protagonismo para las de chocolate y queso. También tienen gofres, crepes y una selección de cafés especiales que cambia según temporada.

Además, cuentan con tostadas variadas, bowls y opciones saladas que permiten una merienda más completa.

¿Dónde parar a merendar en la capital gaditana? Capricho Café C. Ancha, 23. Cádiz