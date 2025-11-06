Un tapeo por Trebujena: tres paradas para disfrutar de un día por la provincia

Trebujena, entre marismas y viñedos, guarda uno de los secretos gastronómicos mejor conservados de la campiña gaditana: el arte del tapeo. Aquí, las tapas no son una moda, sino un estilo de vida.

En sus bares y ventas se mezclan productos del río Guadalquivir, verduras de temporada y carnes guisadas al estilo tradicional, regadas con los vinos con D.O. del marco de Jerez, que tanto caracterizan a este pueblo andaluz.

Pasear por Trebujena y detenerse a tapear es descubrir su carácter: acogedor, sencillo y con mucho sabor. Y para que tú también puedas disfrutar de ese espíritu tan gaditano, en GURMÉ Cádiz os dejamos tres posibles paradas en el municipio.

Venta Manolo

La Venta Manolo en Trebujena tiene una carta muy variada GURMÉ

Toda una institución en Trebujena, Venta Manolo es uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse entre el murmullo de los parroquianos y el aroma de la cocina. Su propuesta gira en torno a los platos tradicionales con un toque personal: arroces, menudo, carne al toro, riñones al jerez o pescado frito, siempre acompañados de pan y vino de la zona. En su carta podemos encontrar una variedad de platos como canelón de payoyo y mango con cebolla caramelizada y anacardos, cazón en adobo frito, albondiguitas de secreto ibérico o lomo de dorada con salmorejo, crujiente de ajo con jamón y huevo cocido, entre otras muchas propuestas.

Su ambiente familiar y su cocina de siempre resumen bien el alma de las ventas gaditanas, esas donde se come como en casa y se conversa con quien se sienta al lado. Tal y como se hacía en antaño.

¿Dónde comer en Trebujena? Venta Manolo A-471 Km. 41,500. Trebujena (Cádiz)

641 71 65 14

La Escalerita de Ana

Brocheta de La Escalerita de Ana en Trebujena (Cádiz) GURMÉ

Pequeño, acogedor y con alma de bar de barrio, La Escalerita de Ana se ha ganado el cariño de los trebujeneros por su tapeo variado y su trato cercano. Aquí el protagonismo lo tienen las tapas y los platos del día: albóndigas en salsa, garbanzos con langostinos o carrillada al vino tinto, servidos siempre con generosidad.

Su nombre hace honor a la ubicación, en una pequeña escalinata del casco urbano que se llena de vida al caer la tarde, cuando vecinos y visitantes se reúnen para compartir mesa y charla.

¿Dónde tapear por Trebujena? La Escalerita de Ana Pl. Federico García Lorca, 4. Trebujena (Cádiz)

658 57 80 59

Gloria Bendita Cocina & Tapas

Focaccia con bechamel de puerros, setas, butifarra fresca y chimichurri de Gloria Bendita Cocina & Tapas en Trebujena. GURMÉ

En pleno centro, Gloria Bendita Cocina & Tapas representa la nueva cara gastronómica de Trebujena. Con una decoración moderna y un servicio cuidado, ofrece una carta que combina recetas tradicionales con presentaciones actuales: croquetas caseras, tostas elaboradas, carnesa baja temperatura o propuestas con productos del mar.

Es el sitio perfecto para quienes buscan un ambiente más relajado sin renunciar al sabor local. Sus vinos de Trebujena y su toque creativo en la cocina hacen que el nombre del bar le venga como anillo al dedo.

¿Dónde tomar algo en el centro de Trebujena? Gloria Bendita Cocina & Tapas C. Pablo Neruda, 2. Trebujena (Cádiz)

696 89 33 51