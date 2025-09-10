Dónde comer en Arcos de la Frontera: descubre esta fortaleza en altura a través de su gastronomía

Selección de platos en el restaurante Aljibe de Arcos de la Frontera

Arcos de la Frontera se alza entre peñascos y callejuelas blancas como un balcón al pasado y un eco del Atlántico. Desde su antiguo alcázar de la época musulmana hasta el laberinto encalado del casco antiguo, este pueblo, considerado uno de los más bello de España, encierra una cocina que sabe a huerta, a embutidos artesanos y a guisos de cuchara que reconfortan el alma.

Aquí, donde la sierra y el río se encuentran, la gastronomía surge del cruce entre lo serrano y lo litoral: berza jerezana, abajao o ajo molinero, producciones de chacinas, quesos payoyos y los vinos del Marco de Jerez conforman platos con historia y mucho sabor.

Esta guía selecciona cinco paradas imprescindibles para saborear Arcos con los cinco sentidos. Todas ellas recomendadas, como siempre, por nuestro crítico gastronómico Enrique Pérez.

Taberna Jóvenes Flamencos

Ajo molinero, abajo y alboranía elaborados en Taberna Jóvenes Flamencos GURMÉ

Un rincón donde la gastronomía se mezcla con el arte jondo. La Taberna Jóvenes Flamencos es conocida tanto por sus tapas como por el ambiente íntimo de peña flamenca que desprende.

Aquí se puede escuchar una guitarra en directo mientras se saborean platos de la cocina más casera: guisos de cuchara como la berza jerezana, chicharrones al estilo serrano o carnes ibéricas a la plancha. También elaboran platos típicos de Arcos como el ajo molinero, el abajao o la alboranía.

El lugar tiene un aire familiar y cercano que engancha tanto al visitante como al vecino, y convierte cada visita en una experiencia completa: comer, beber y sentir Arcos a compás.

Dónde probar comida típica de Arcos de la Frontera Taberna Jóvenes Flamencos C. Dean Espinosa, 11. Arcos de la Frontera (Cádiz)

657 13 35 52

El Aljibe

El Aljibe ofrece una carta variada centrada en la gastronomía local GURMÉ

En pleno casco histórico se levanta El Aljibe, un restaurante que reivindica la cocina tradicional arcense en cada plato.

Su carta da protagonismo a recetas de antaño, desde el ajo molinero hasta el abajao, el gazpacho blanco, la sopa serrana elaborada con espárragos trigueros, pan y huevo. También destacan sus carnes de monte como el ciervo a la brasa en salsa de chocolate y las verduras de temporada de la huerta local, que llegan frescas cada día.

El espacio, acogedor y con sabor a pueblo, invita a sentarse sin prisas y disfrutar de una cocina que conserva la memoria de Arcos sin artificios, pero con el mimo necesario para hacerla inolvidable.

¿Dónde comer en Arcos de la Frontera? El Aljibe C. Cta. de Belén, 10. Arcos de la Frontera (Cádiz)

622 83 65 27

Venta Calderón

Arroz de presa ibérica al carbón en Venta Calderón GURMÉ

A las afueras del centro histórico, Venta Calderón mantiene el espíritu de las antiguas ventas de carretera: mesas amplias, servicio cercano y platos de cocina abundante, pensados para compartir.

Sus especialidades van desde los arroces caldosos de carne o pescado como el arroz con carabineros a su tartar de descargamento sobre base de guacamole fresco o la carrillada de cerdo al vino tinto con naranja y canela sobre parmentier y alioli gratinado.

Aquí también se pueden encontrar quesos payoyos acompañados de vinos de la Sierra de Cádiz. Es un lugar perfecto para una comida en familia o una parada de viajeros que buscan autenticidad y generosidad en cada ración.

Un restaurante en Arcos de la Frontera Venta Calderón C/ Fuente del Rio s/n,, Arcos de la Frontera (Cádiz)

677 031 332

La Chuminá

Takoyaki de pulpo de la Chuminá GURMÉ

La Chuminá representa la versión más contemporánea de la gastronomía arcense. Sin perder de vista los productos de la sierra, el local propone tapas y platos actualizados, con presentaciones más modernas y un guiño a las nuevas tendencias culinarias.

En su carta aparecen recetas reinventadas como revueltos con tagarninas, carnes ibéricas con toques innovadores y propuestas diferentes como el Takoyaki de pulpo, ensaladas originales como una con base de papadum (pan indio) o el gofre de sardina ahumada, entre otros.

El ambiente, joven y animado, hace que sea un sitio de referencia tanto para quienes buscan una salida informal como para los que desean redescubrir la cocina tradicional bajo otra mirada.

Un restaurante diferente en Arcos de la Frontera La Chuminá C. Corredera, 69

601 90 65 76

El Retablo

Una de las propuestas culinarias de El Retablo en Arcos GURMÉ

Con un interior cuidado y una cocina que combina tradición y detalle, El Retablo es una apuesta segura en Arcos. Su menú está marcado por una variedad de propuestas que van desde ensaladas, arroces, carnes y pescados, especializándose en atún.

Algunos de los platos más destacados son el Taco gaditano (Tortilla de camarones, gambas, guacamole y mayonesa de Ponzu), solomillo de vaca retinta con foie y P.X., dados de tarantelo de atún sobre chutney de mango y crujiente de maíz o alcachofas rehogadas con trufa y daditos de jamón, entre otros muchos.

Cada plato refleja el respeto por el recetario local, aunque se presenta con un punto de elegancia que lo hace ideal para una comida especial. El entorno íntimo y su servicio atento lo convierten en una de las paradas obligadas para los que quieren probar la cocina arcense en su versión más cuidada.

¿Dónde comer por Arcos este otoño? El Retablo C. Dean Espinosa, 6. Arcos de la Frontera (Cádiz)

856 04 16 14