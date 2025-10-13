Un festivo en La Caleta: comida con vistas al mar en el Bar Club Caleta

Hoy lunes 13 de octubre, jornada festiva por el traslado de la celebración del Día del Pilar, la ciudad de Cádiz se presenta como una opción ideal de ocio familiar frente al mar.

La ciudad permite disfrutar de este día de otoño con una buena comida en un enclave privilegiado, así como de un buen paseo a orilla del mar con un entorno inigualable junto al antiguo Balneario de La Caleta (Balneario Nuestra señora de la Palma y del Real) y los castillos de San Sebastián y Santa Catalina.

Por ello, si hay un destino señalado para quienes quieran alargar el fin de semana, ese es la playa de La Caleta, donde el Bar Club Caleta se convierte en uno de los rincones ideales para comer con vistas al océano Atlántico en pleno centro de la ciudad.

Boquerones fritos elaborados en el Bar Club Caleta de Cádiz GURMÉ

Un espacio mediterráneo frente al mar

El Bar Club Caleta, ubicado en el entorno de la emblemática playa de la Caleta, es conocido por su ambiente relajado, su buena relación calidad-precio, su localización privilegiada frente al mar y su carta basada en productos locales y pescados frescos.

Pulpo a la brasa en el Bar Club Caleta de Cádiz GURMÉ

Entre las especialidades del Bar Club Caleta figuran platos como la ensaladilla, el salmorejo, la lubina a la plancha, la ensalada 'caleta', sus tortillitas de camarones o sus arroces.

Además, para los más golosos, cabe destacar sus postres. Entre ellos podemos encontrar la tarta de queso con lotus o la tarta de queso con oreo.

¿Dónde comer cerca de la playa de La Caleta? Bar Club Caleta Av. Duque de Nájera, 1. Cádiz

856 37 02 97

La Caleta y sus castillos

La playa de La Caleta es mucho más que un paisaje emblemático: es el corazón histórico y sentimental de Cádiz. Situada entre los castillos de San Sebastián y Santa Catalina, esta pequeña ensenada (o caleta, de ahí su nombre) fue durante siglos la puerta natural de entrada a la ciudad. Fenicios, cartagineses y romanos fondearon sus embarcaciones en esta bahía protegida, aprovechando su ubicación estratégica como refugio natural frente a los vientos del Atlántico.

En el extremo occidental de la playa, sobre un pequeño islote, se levanta el Castillo de San Sebastián, construido en el siglo XVIII. Su silueta inconfundible, unida al continente por un estrecho malecón de piedra, es una de las postales más reconocibles de Cádiz. A lo largo de su historia, el castillo sirvió como baluarte militar y, más tarde, como faro. Hoy es un espacio cultural y turístico que conserva la esencia marinera del lugar.

Al otro lado, el Castillo de Santa Catalina, erigido a finales del siglo XVI, completa el conjunto defensivo de la playa. De planta estrellada y estilo renacentista, se diseñó como fortaleza para proteger el acceso a la bahía. En la actualidad es un centro cultural abierto al público que acoge exposiciones, conciertos y actos al aire libre, con unas vistas espectaculares al océano.