Disfruta de una comida elaborada por el futuro de la cocina gaditana

El futuro de la hostelería gaditana se encuentra hoy estudiando en la Escuela de Hostelería del Instituto Provincial Fernando Quiñones. Un centro que ofrece cuatro líneas de estudio que van desde la dirección de cocina a los servicios de restauración.

Gracias a esta formación, los 160 estudiantes, con una edad media entre 18-24 años, se preparan para el mundo laboral en el sector de la hostelería gaditana. Uno de los sectores más en auge de la provincia debido, entre otras razones, al auge del turismo.

Por ello, y para poner en practica todo lo que aprenden cada día en las aulas, se pone en marcha el proyecto de restaurante liderado por los alumnos de diferentes cursos y grados (medio y superiores).

Una comida elaborada por los estudiantes gaditanos

El menú, con un precio cerrado de 18 euros (bebida y café aparte), consta de un aperitivo/entrante, un primer y segundo plato y postre. Entre las propuestas de los alumnos para los entrantes podemos encontrar una canastilla de queso de Alcalá o un curioso pastel de morcilla con toque de brandy, canela y crujiente de jamón.

De primer plato ofrecen platos variados que pueden ir desde un chipirón relleno de arroz cremoso con foie a unas truchas con jamón y piriñaca. De segundo, por ejemplo, podemos degustar una costilla de cerdo lacada o una exótica pastela de retinto con milhojas de calabaza. Y para los más golosos, sorprenden con un flan de praliné de almendras con helado de chocolate o una milhoja de chocolate, café y caramelo salado con helado de vainilla, entre otras dulces ideas.

Si te han conquistado estas propuestas, y quieres ver cómo trabajan estos futuros hosteleros, puedes acudir a la escuela, situada en el número 2 de la calle Francia, al servicio de comidas que ofrecen para unos 25 comensales aproximadamente varios jueves a las 14:30 h. Concretamente, ofrecerán sus menús los días 6 de noviembre (1º DICO), 13 de noviembre (2º cocina) y 4 de diciembre de 2025.

13 de noviembre

4 de diciembre

La Escuela de Hostelería y Turismo 'Fernando Quiñones'

La Escuela de Hostelería y Turismo Fernando Quiñones, en Cádiz, lleva más de 50 años formando profesionales para la hostelería y el turismo en la provincia.

Desde su fundación en 1973, la institución ha impartido ciclos formativos de grado medio en Cocina y Gastronomía y Servicios en Restauración, así como de grado superior en Dirección de Cocina y Gestión de Alojamientos Turísticos.

Ubicada actualmente en el edificio Europa, dentro del recinto de la Zona Franca, la escuela combina formación teórica con experiencias prácticas en cocina, sala, coctelería y en contacto directo con el sector.

Por ejemplo, los alumnos participan en proyectos solidarios, jornadas de showcooking, y prácticas en empresas hoteleras y de restauración que favorecen su inserción laboral.

Gracias a esta combinación de tradición, instalaciones renovadas y fuerte vinculación con el tejido empresarial local, la escuela se ha consolidado como un pilar clave para quienes quieren formarse dentro de la gastronomía, la restauración y la hotelería en la provincia de Cádiz.