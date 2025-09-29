Corral de la Morería y Mario Sandoval reciben hoy la III Cruz de Oro al Mérito Gastronómico en la Venta de Vargas

La Venta de Vargas de San Fernando celebra hoy lunes 29 de septiembre un encuentro gastronómico en el que se entregan las III Cruces de Oro al Mérito Gastronómico.

Los galardonados en esta edición son el chef David García, de Corral de la Morería, y el cocinero madrileño Mario Sandoval, al frente de Coque. Ambos recibirán la distinción de manos de Florencio Sanchidrián, Embajador Mundial del Jamón Ibérico, en un acto que dará comienzo a las 12:00 horas.

Se trata de un reconocimiento trienal que distingue trayectorias en las que confluyen tradición, innovación y vanguardia. Elaboradas a mano y bañadas en oro de 24 kilates, las Cruces son obra del orfebre isleño Miguel Ángel Cuadros Belizón.

Dos referentes internacionales en San Fernando

David García recogerá la Cruz en nombre de Corral de la Morería, único tablao flamenco del mundo con una estrella Michelin y tres Soles Repsol, donde ejerce como chef desde 2016. En este espacio, bajo la dirección de la familia Del Rey, se combina cocina de vanguardia con la mayor bodega de vinos de Jerez, un tesoro enológico con más de 1.400 referencias.

Por su parte, Mario Sandoval será distinguido por su labor al frente de Coque, restaurante con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol que dirige junto a sus hermanos. El chef madrileño ha desarrollado una intensa labor de investigación culinaria, además de una cocina marcada por el uso de productos andaluces como el atún de Barbate, el choco o el jamón ibérico.

El galardonado cocinero Mario Sandoval de Coque GURMÉ

IV Concurso Nacional de Corte de Paleta 'Florencio Sanchidrián'

Como cada edición, la jornada se completa con el IV Concurso Nacional de Corte de Paleta 'Florencio Sanchidrián', que tendrá lugar a partir de las 17:00 horas en el patio 'Camarón de la Isla' de la centenaria venta. Seis de los mejores cortadores de España medirán su destreza con paletas de bellota 100 % ibéricas de Maldonado, consideradas entre las más exclusivas del mundo.

El ganador recibirá el 'Florencio', un relieve escultórico del maestro cortador creado por Jesús Vidal. En esta ocasión competirán Javier Torres, Pilar Alba Rivas, Carlos Muñoz, Víctor Fernández, Paco Guerrero y Juan Bautista Gil, este último campeón de la edición de 2022.

Cruces de Plata en Cádiz

Además de las Cruces de Oro, también se entregarán las Cruces de Plata al Mérito Gastronómico, que este año recaen en el doctor Luis Montel, experto en nutrición del jamón ibérico; Daniel García Peinado, conocido como el 'chef del AOVE'; y Regla Ruíz, jefa de cocina de Las Salinas de San Fernando.