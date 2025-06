Copa Jerez 2025: «Gastronomía y vino de Jerez en el evento más internacional»

En el corazón de Jerez, donde la albariza habla el lenguaje de siglos y las botas reposan en penumbra como esa memoria líquida de años de tradición, el vino de Jerez volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes embajadores de Cádiz ante el mundo. La Copa Jerez 2025, celebrada los días 2 y 3 de junio, no fue solo un encuentro gastronómico de alto nivel. Fue una declaración de amor al maridaje, a esa magia que ocurre cuando los platos y el vino se entienden, y se potencian y se elevan mutuamente.

Este foro y competición gastronómica, que reunió a equipos de chefs y sumilleres de ocho países, no dejó indiferente a nadie. Desde las ponencias más académicas o técnicas hasta las degustaciones más originales, el mensaje era claro: el Jerez no es un vino de acompañamiento, es un protagonista. Y cuando se le da el papel que le corresponde, como comentaban participantes y asistentes, revela una capacidad única para transformar un bocado en una experiencia sensorial completa.

Entre barricas, fogones y copas, se habló mucho de «armonía», pero también de emociones, de recuerdos. En ese diálogo entre cocina y sala donde la técnica del chef y la sensibilidad del sumiller son claves para encontrar esa conexión entre gastronomía y vino, elevando el plato a otro nivel.

Durante la primera jornada, tuvo lugar el Forum Copa Jerez en el Teatro Villamarta, llevando al escenario del teatro local un diálogo tan diverso como apasionado: el de los grandes vinos del Marco de Jerez con el pensamiento gastronómico contemporáneo. Allí, entre sumilleres, chefs, enólogos, historiadores y académicos de la Universidad e Cádiz, el vino dejó de ser sólo un producto para convertirse en un símbolo de la región que está en constante evolución.

Una de las degustaciones ofrecidas durante el Forum de la Copa Jerez 2025 GURMÉ

De Columela al steak tartar: 2.000 años de maridaje

El arranque no pudo ser más interesante. El presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, presentó al investigador Manuel León, que nos transportó al Jerez romano, al legado del agrónomo Lucio Junio Moderato Columela.

La historia, de hecho, sobrevoló toda la jornada. Desde el homenaje del chef Paco Morales, chef del restaurante cordobés con tres estrellas Michelin, Noor, que recorrió la historia líquida del mosto al arrope en un viaje sensorial entre Córdoba y el Marco de Jerez, hasta la mesa redonda final sobre el reconocido Juli Soler y su vínculo con los vinos de Jerez. Momento muy emotivo de la jornada en la que sumilleres legendarios como Isabelle Brunet o David Seijas revivieron la revolución silenciosa que este pionero del sector protagonizó desde la sala del tal recordado restaurante El Bulli.

México, Jerez y el diálogo cultural

El equipo mexicano de Lorea, uno de los grandes protagonistas de esta edición por participar por primera vez en Copa Jerez, protagonizó uno de los momentos más interesantes del Fórum junto a Lú Cocina y Alma (Jerez). En una mesa redonda cargada de emoción y honestidad, los chefs Oswaldo Oliva y Juan Carlos Negrete, junto a las sumilleres Leticia Álvarez y Carla Ibáñez, abordaron el jerez no como un vino extranjero para ellos, sino como un espejo.

Sostenibilidad: del viñedo al alma

El debate sobre la sostenibilidad no se quedó en lo ecológico. Chefs como Juanlu Fernández del restaurante Cañabota, Xanty Elías de Finca Alfoliz y sumilleres como David Villalón (Angelita), junto a enólogos como Montse Molina o Juanjo Mesa, defendieron una visión diferente en la que lo sostenible es también aquello que cuida de las personas, de los oficios, de la rentabilidad y del entorno. «Cultivar viñedo es sostenible por naturaleza», afirmaba Molina.

En esta jornada también se contó con la intervención de Cristina Lasanta, profesora de la UCA, que presentó su investigación sobre la crianza biológica por debajo de los 15 grados, así como una ponencia sobre la importancia de la formación en el sector.

El broche final lo puso el periodista Juan Manuel Bellver, que presentó una versión en directo del documental «Jerez y el misterio del palo cortado».

XI Competición Copa Jerez

El martes, día de la competición, la tensión era palpable. Equipos de Alemania, España, Bélgica, Estados Unidos, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y el esperado México desplegaron su creatividad y conocimiento en un espectáculo en vivo en el Teatro Villamarta ante el jurado y el público asistente.

Escenario durante la Competición Copa Jerez gurmé

¿Qué profesionales participaron en esta edición? Representantes de los diferentes países: Puur Sanh (Países Bajos) con el chef Jean Paul White y el sumiller Stijn Hinke.

Silo London X Apricity (Reino Unido) con el chef William Stoyle y la sumiller Zoé Donadio.

Novanta Bar & Restaurant (Alemania) con el chef Jan Nachtigall y la sumiller Ali Schmidt.

Somm (Bélgica) con la chef Marina Claus y el sumiller Wim Casteur.

Sdr. Bjert Kro (Dinamarca) con el chef Emil Rask Bahr y el sumiller Andreas Kobs Laursen.

Poncio By WM (España) con el chef Willy Moya y el sumiller Juan Antonio Suanzes.

Midnight In The Garden (Estados Unidos) con el chef Ryan Fox y el sumiller Alex Bell.

Restaurante Lorea (México) con el chef Oswaldo Oliva y la sumiller Leticia Álvarez.

Cada equipo, formado por un chef y un sumiller, elaboró un menú compuesto por entrada, plato principal y postre, cada uno acompañado por un vino de jerez distinto. Más allá de la técnica, lo que se vivió en el escenario fue una sucesión de relatos personales donde el vino dejaba de ser acompañante para convertirse en el argumento central.

El jurado estaba formado por referentes internacionales de la alta cocina, el vino y la crítica como Josep Roca, sumiller del restaurante El Celler de Can Roca; Carlos Maribona, crítico gastronómico del diario ABC y columnista del grupo Vocento; Sarah Jane Evans, periodista británica y Master of Wine; Heidi Mäkinen, Master of Wine, miembro de la International Sommelier Association y docente de la WSET; y Paco Morales, reconocido chef del restaurante Noor, que evaluaron la excelencia culinaria, la creatividad, la técnica y la armonía de cada maridaje para escoger así al equipo ganador.

Dinamarca revalida su título en esta edición

Durante la noche, en la Real Bodega de La Concha de Gonzalez Byass, tuvo lugar el acto de entrega de premios de esta edición.

El equipo de Dinamarca ha vuelto a ganarla competición este año con una propuesta innovadora compuesta por un entrante de caballa frita con vinagre de Jerez infusionado, tomate seco, salvia crujiente y beurre blanc de bogavante maridado con Palo Cortado La Bota 102 (Equipo Navazos). Como plato principal elaboraron pecho de cerdo confitado en barbacoa agridulce con dukkah de avellana, morcilla rellena y salsa aromática con pimienta timur y mosto de manzana maridado con Oloroso 1730 VORS (Bodegas Álvaro Domecq). Y, finalmente, como postre presentaron un 'Arme riddere' de masa fermentada con canela de Ceilán y confit de kumquats con flor de naranjo y helado de caramelo salado de romero y sirope de cardamomo maridado con Cream Tradición VOS (Bodegas Tradición).

Con esta última propuesta, el dúo se alzaba además con el premio al 'Mejor Maridaje con postre'.

Equipo danés ganador de la XI Competición Copa Jerez GURMÉ

El resto de premios fueron repartidos entre los siguientes participantes: William Stoyle (mejor chef), Alex Bell (mejor sumiller), Poncio (mejor maridaje con entrante), Lorea (mejor maridaje con plato principal), Silo Lodon X Apricity (maridaje más creativo).

Mejores chefs y sumilleres de la XI Copa Jerez Otros premiados del evento: Mejor Chef: William Stoyle, Silo London x Apricity (Reino Unido)

Mejor Sumiller: Alex Bell, Midnight in the Garden (Estados Unidos)

Mejor Maridaje con Entrante: Poncio by WM (España)

Mejor Maridaje con Plato Principal: Lorea (México)

Mejor Maridaje con Postre: Sdr. Bjert Kro (Dinamarca)

Maridaje más Creativo: Silo London X Apricity (Reino Unido)

Durante estos dos días, Jerez se ha convertido en epicentro de la gastronomía mundial, y lo hizo desde la humildad y la excelencia que caracteriza a esta tierra gaditana. y así lo comentaba Silvia Flores, enóloga de vinos de Jerez: «Gastronomía y vino de Jerez en el evento más internacional. Estamos encantados de poder recibir a todas estas personas que han trabajado durante tanto tiempo para presentarse a Copa Jerez y presentar estos platos y vinos».

Y es que Copa Jerez no es sólo una competición. Es una celebración del talento, del arraigo y del potencial de los vinos del marco de Jerez. Y si hay algo que quedó claro, es que el maridaje perfecto no está en fórmulas, sino en la conexión entre lo que se sirve en la mesa y lo que se siente en el alma. Cádiz puede estar orgullosa: sus vinos no sólo viajan lejos, sino que regresan convertidos en protagonistas de la alta gastronomía.