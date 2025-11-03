Comienza la semana del enoturismo en Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera convierte al vino en el gran protagonista de la primera semana de noviembre. Del 3 al 9 de noviembre de 2025, la ciudad acoge la Semana del Enoturismo, días en el que tendrá lugar una serie de actividades organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con bodegas, empresas turísticas y agentes del sector para conmemorar el Día Mundial del Enoturismo y acercar la cultura del vino al público local y visitante.

La propuesta municipal incluye una oferta variada pensada para distintos perfiles: desde visitas guiadas a viñedos y bodegas del Marco de Jerez hasta catas comentadas, maridajes con productos de la provincia y experiencias que permiten conocer «in situ» el trabajo en la viña y en la bodega. La programación, coordinada por la Delegación de Turismo del Consistorio, persigue colocar en valor la larga tradición vitivinícola de la ciudad y su vinculación con la gastronomía local.

Actividades durante la Semana del Enoturismo en Jerez

Entre las actividades previstas figuran rutas por pagos y viñedos, recorridos por bodegas con explicaciones sobre los procesos de crianza y envejecimiento, y catas temáticas que abordan estilos jerezanos como fino, manzanilla, amontillado, oloroso y Pedro Ximénez. También se han diseñado propuestas de maridaje que enlazan los vinos del Marco con productos de la tierra (aceites, quesos y conservas) y menús específicos en restaurantes adheridos a la iniciativa, pensados para mostrar la versatilidad de los vinos generosos en combinación con la cocina gaditana.

El Ayuntamiento ha señalado que la Semana del Enoturismo busca tanto atraer visitantes como ofrecer alternativas de ocio cultural y gastronómico a la ciudadanía, fomentando a la vez la profesionalización del sector turístico-enológico local. En la agenda hay actividades gratuitas y otras con inscripción previa, según el formato: algunas catas y talleres tienen aforo limitado y requieren reserva.

Otras actividades destacadas de la semana

La oferta también contempla actividades más experienciales, dirigidas a quienes desean profundizar en el paisaje vitícola: recorridos por la campiña jerezana que permiten comprender la relación entre suelos, clima y variedades como la palomino fino; y visitas a instalaciones con explicaciones sobre la particular crianza biológica y oxidativa que caracteriza a los vinos del Marco.

El papel de las bodegas es central en esta semana: abren sus puertas para recibir público general y especializados enoturistas, explican su historia y sus métodos de trabajo, y en muchos casos organizan catas comentadas por sus responsables técnicos o enólogos.

La iniciativa se enmarca en un contexto de promoción turística en el que Jerez apuesta por el enoturismo como activo diferencial: la ciudad combina patrimonio y una oferta gastronómica que facilita maridajes singulares, lo que refuerza su atractivo para quienes viajan motivados por la cultura del vino.

Para participar, el Ayuntamiento recomienda consultar la programación oficial y reservar en aquellas actividades con plazas limitadas. La Semana del Enoturismo ofrece una oportunidad para descubrir por qué el Marco de Jerez es un territorio vinícola singular: paisajes de viña, antiguas bodegas y una tradición enológica que se traduce en experiencias inmersivas para todos los interesados.