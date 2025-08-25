Chiclana reparte gratis 170 kilos de chicharrones en su VIII edición de esta sabrosa fiesta

GURMÉ Chiclana de la Frontera 25/08/2025 a las 13:11h. Compartir Copiar enlace

La Plaza de Las Bodegas se prepara para recibir este miércoles la VIII Fiesta del Chicharrón, una de las citas más esperadas del calendario gastronómico chiclanero. En esta edición, se pondrán sobre la mesa 170 kilos de chicharrones elaborados por productores locales, que se ofrecerán al público de manera totalmente gratuita.

¿Cuándo se celebran el gran evento de los chicharrones en Chiclana? VIII Fiesta del Chicharrón Fecha: 27 de agosto

Hora: A partir de las 20:30 horas

Lugar: Plaza de las Bodegas. Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Detrás de esta degustación se encuentra el compromiso de cinco carnicerías y bares de Chiclana: Carnicería Ariza, Bar-Carnicería El Colinero, Carnicería Francisco Alcántara, Autoservicio José Luis Marco y Carnicería La Blanca Paloma, todos ellos responsables de mantener viva la tradición de este producto tan vinculado a la identidad culinaria del municipio.

Además de la degustación, el evento contará con un momento especialmente didáctico. Manuel Muñoz, de la histórica Carnicería Blas Muñoz, ofrecerá una demostración en vivo sobre cómo se elaboran los chicharrones, un proceso que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad. Para completar la experiencia, se repartirán folletos informativos que explican tanto la elaboración como las carnicerías locales que mantienen esta tradición.

Música para todos en Chiclana

La gastronomía se unirá al arte gracias a la actuación de Anabel Rivera con su espectáculo 'Per-versiones flamencas', que contará con Miguel Catumba como artista invitado. La música continuará con el trío Bahía Azul, garantizando un ambiente festivo en pleno centro urbano, donde vecinos y visitantes podrán no solo disfrutar del producto, sino también de la animación cultural que acompaña a esta cita.

Impulso a la marca «Chicharrón de Chiclana»

Desde el Ayuntamiento, la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, ha destacado que el objetivo principal de esta celebración es reforzar la marca 'Chicharrón de Chiclana', cuya distinción de excelencia fue entregada hace unas semanas a los productores locales. Según Pérez, la iniciativa también busca impulsar el comercio y la hostelería del centro de la ciudad, al atraer tanto a chiclaneros como a turistas a esta zona.

«Este tipo de eventos contribuyen a que chiclaneros y visitantes se acerquen al centro de la ciudad y realicen sus compras en los establecimientos comerciales y consuman en la hostelería de la zona», ha subrayado la delegada, que ha querido agradecer el compromiso de los productores locales, ya que «sin ellos esta fiesta no sería posible».

La fecha elegida, consensuada con los carniceros y el tejido económico local, asegura que la cita mantenga la participación y la implicación de quienes sostienen la tradición del chicharrón.

Un producto con sello propio

El chicharrón se ha convertido en uno de los símbolos gastronómicos más reconocibles de Chiclana, tanto por su sabor como por el trabajo artesanal que hay detrás de su elaboración. La fiesta, que cada año congrega a un mayor número de asistentes, contribuye a afianzar este producto como reclamo turístico y gastronómico de la localidad gaditana.

Con esta octava edición, la Fiesta del Chicharrón confirma que es mucho más que una degustación gratuita: es una reivindicación del producto local, un homenaje al esfuerzo de sus productores y un motivo más para vivir Chiclana en verano con todos los sentidos.