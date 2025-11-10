Cádiz levanta café en mano: así se vive una mañana en el Café Levante

Cruzar la puerta de Café Levante es como entrar en un cómodo refugio donde el tiempo se detiene mientras disfrutas de un café. Ubicado en el casco antiguo de Cádiz, este café-bar, distinguido con el distintivo Solete de la Guía Repsol, resume una propuesta muy completa con desayunos, meriendas y copas.

Desde buena mañana, el ambiente se llena de olor a tostadas, mantequilla y chocolate. El local abre cada día desde las 9:00 h, y quienes buscan una parada tranquila tras un paseo o una charla con amigos, la encuentran aquí. Su carta de desayunos incluye panes variados, zumos naturales, cafés especiales o tés elaborados y tartas o pastelitos árabes. Por la tarde noche se transforma en espacio para cócteles y vermuts con una atmósfera que el propio café define como «bohemia y entrañable».

Pero más allá de su carta, lo que distingue a Café Levante es el lugar que ocupa en la historia de la ciudad desde 1992. Ha sido tertulia de artistas, músicos, escritores y vecinos que han convertido sus mesas en un punto de encuentro. En la Guía Repsol se destaca precisamente ese carácter familiar y auténtico: «Pequeña cafetería de ambiente bohemio… local tranquilo y acogedor, donde poder tomar café, infusiones o copas escuchando buena música.»

Desayuno en Cáfe Levante (Cádiz) GURMÉ

Una experiencia bohemia

Una experiencia que ha hecho posible Teresa Torres Morgado, una diseñadora de moda, emprendedora y apasionada de la música y de las letras que creó este café cultural que ha acogido entre sus paredes a referentes de la literatura como Fernando Quiñones, José Manuel Caballero Bonald, Álvaro Mutis o Almudena Grandes, entre otros.

Por ello, para los más «románticos» que planean su visita al café con libro en mano, se recomienda llegar con tiempo y escoger la mesa junto al ventanal de la calle Rosario, que permite contemplar el movimiento de la ciudad entre lecturas y sorbos de café mientras se observa a quienes pasan camino del mercado, el trabajo o la playa.

En definitiva, Café Levante es un lugar que casa la tradición de la barra con el presente de la tertulia, la repostería con la coctelería, la mañana tranquila con la tarde-noche pausada.