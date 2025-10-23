Bodega El Carretero y sus choricitos al infierno

Hoy nos trasladamos a Chiclana de la Frontera para conocer la Bodega El Carretero, una taberna con mucha historia en la localidad, ya que fue fundada en 1857. Un establecimiento que lleva décadas siendo un espacio de encuentro para chiclaneros y visitantes que buscan disfrutar de un buen vino de la tierra y unas tapas características de la cocina gaditana.

Además, para los que no vivan en la localidad, es muy fácil llegar, ya que se encuentra muy cerca de las paradas del tranvía Bahía de Cádiz. Concretamente, está a seis minutos de las paradas de Alameda Solano y del puente Nuestra Señora de los Remedios.

Tapas para todos los gustos en esta bodega fundada en el S.XIX

En su carta, el protagonismo lo comparten los guisos caseros y las tapas de toda la vida, preparadas con ese punto de sencillez y cariño que caracteriza a las bodegas de siempre. Entre sus especialidades destaca un plato que se ha hecho célebre: los choricitos al infierno, servidos chispeantes y humeantes, ideales para las noches frescas de otoño e invierno. Junto a ellos, no faltan clásicos como las papas aliñadas, el menudo, las papas bravas, el solomillo ibérico, la carrillada o las gambas al ajillo, brochetas de pescado, además de una amplia variedad de montaditos, ideal para los más peques de la casa.

Y nada como acompañar una buena tapa con alguno de los vinos elaborados en Chiclana, manteniendo así el vínculo entre la gastronomía y la cultura vitivinícola de la zona.

Eventos en Chiclana de la Frontera

El ambiente de Bodega El Carretero conserva el encanto de las antiguas casas de vino, con sus paredes llenas de barriles, su variedad de vinos chiclaneros y ese aroma a mosto que acompaña cada copa.

Aquí se viene tanto a tapear al mediodía como a cenar con amigos o también para celebrar una ocasión especial. De hecho, el local se ha convertido en un espacio habitual para comuniones, muy demandado por familias del municipio por su cercanía y su cocina de confianza.

Sin lugar a dudas, todos en la zona están de acuerdo en que en sus paredes se respira tradición y buen comer. Por ello, Bodega El Carretero representa hoy el espíritu de las bodegas chiclaneras: autenticidad, buena mesa y el placer de compartir una copa entre amigos, sin prisas, como mandan las costumbres gaditanas.