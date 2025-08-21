Suber, el nuevo restaurante de Alcalá de los Gazules con vistas al Parque de los Alcornocales

Una de las propuestas que podemos encontrar en el restaurante Suber de Alcalá de los Gazules (Cádiz)

En Alcalá de los Gazules, uno de los encantadores pueblos blancos situados en el interior de la provincia de Cádiz, encontramos un restaurante que quiere convertirse en punto de encuentro para los amantes de la buena mesa: Suber.

Sus fundadores, David Jiménez y Juan Miguel Almagro, han unido sus experiencias, fuerzas e ilusión para dar vida a un espacio único en el municipio. Un lugar donde disfrutar de la buena comida en un entorno privilegiado y tranquilo con grandes vistas al Parque Natural de los Alcornocales.

¿Qué tipo de sitio es?

Suber es un espacio gastronómico vivo, creativo y cambiante, donde apostamos por una cocina de autor con raíces locales y mirada global. Es un sitio donde venirse a disfrutar sin prisa, en buena compañía y con vistas espectaculares al Parque Natural de los Alcornocales.

¿Quiénes lo han puesto en marcha?

Suber lo hemos creado entre David Jiménez y yo, Juan Miguel Almagro, dos hosteleros de distintas ramas pero con muchas ganas de ofrecer algo diferente en Alcalá de los Gazules. Venimos de trabajar en restaurantes y negocios HORECA y decidimos unir fuerzas para lanzar un proyecto personal con alma, producto y mucha dedicación.

Fundadores del restaurante Suber en Alcalá de los Gazules GURMÉ

¿Cómo es su propuesta gastronómica?

Nuestra propuesta se basa en una carta corta que cambia cada mes, según temporada y producto, con una fuerte apuesta por el recetario local con guiños internacionales. Jugamos mucho con las texturas, los contrastes y la presentación, sin perder de vista el sabor y el fondo del plato. También tenemos sugerencias diarias fuera de carta.

¿Qué podemos encontrar en su carta?

Desde un cremoso de setas con papada ibérica y huevo frito, hasta tacos de tortilla de camarón con tartar de atún, baos de panceta laqueada o empanadillas de rabo de toro con curry y mango o unos udons con una carbonara de Puntillitas. El objetivo es que cada plato sorprenda al comensal, tanto si busca algo tradicional como si se anima con propuestas más arriesgadas.

Una de las propuestas que podemos encontrar en la carta de Suber en Alcalá de los Gazules gurmé

¿Cuál es su plato o platos destacados?

Algunos de los más aclamados son: la tortilla de camarón con tartar de atún, moja de aguacate y cebolla encurtida en Jerez, o la ensaladilla rusa con ventresca de atún y gambas de cristal.

También tenemos el guiso de carne al toro con migas serranas, huevo y crema de queso payoyo. Y en cada cambio de carta suele aparecer algún nuevo «favorito» que el público nos acaba pidiendo que repitamos.

¿Qué tenemos para los paladares más golosos?

Solemos tener entre dos y tres postres caseros, como nuestra tarta cremosa de queso payoyo y helado de miel y piñones, un brownie de chocolate especiado con helado de vainilla o una tarta fina de manzana con crema de yema. Nos gusta acabar igual de fuerte que se empieza.

Postre de Suber en Alcalá de los Gazules, Cádoz GURMÉ

¿Y de bebida?

Ofrecemos una selección de vinos con especial atención a las bodegas andaluzas aunque tenemos de 60 referencias interesantes de vinos. También tenemos vermuts artesanales, cervezas locales y combinados bien cuidados.

¿Cómo es el local en el que se encuentra?

Estamos en un edificio acristalado y moderno con una terraza elevada que ofrece vistas espectaculares al parque natural. Dentro, el espacio es diáfano, con decoración sencilla, materiales nobles y toques artísticos, como los cuadros del padre de David, que aportan calidez y personalidad al espacio. Tenemos unos 50 asientos dentro y unos 40 fuera.

Espacio exterior del restaurante Suber en Alcalá de los Gazules GURMÉ

¿Dónde está ubicado?

Suber está en Alcalá de los Gazules, en pleno corazón de la provincia de Cádiz, dentro del Parque Mirador de La Coracha, uno de los rincones más bonitos y tranquilos del pueblo. Un sitio ideal para desconectar, comer bien y respirar naturaleza.