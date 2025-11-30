Puerto Real tiene un nuevo templo gastronómico: Bajo Muelle

Bajo Muelle es un restaurante en pleno centro del pueblo, junto al paseo marítimo, de comida principalmente marinera, que toma el relevo de la familia que lo regentó durante 40 años.

Lo que empezó siendo un garaje donde arreglaban los barcos que llegaban antiguamente casi a la puerta, fue transformándose, a lo largo de tres generaciones, en un restaurante referente de la Bahía de Cádiz por sus pescados y mariscos.

¿Quién o quiénes lo han puesto en marcha?

Lo pone en marcha Fran Saborido. Profesional que después de 20 años en las cocinas del Grupo El Faro, decide emprender un nuevo camino en su tierra. Localidad en la que la gastronomía está en auge a pesar de estar pasando por un relevo generacional dentro del sector, cerrando en los últimos años algunos restaurantes emblemáticos,. Sin embargo, está habiendo un cambio notable en el que están abriendo otros tantos establecimientos con gente joven del pueblo con muchas ganas de hacer las cosas bien.

Uno de los guisos de Bajo Muelle en Puerto Real GURMÉ

¿Cómo es su propuesta gastronómica?

Fran quiere seguir con la propuesta que tenían los antecesores, de pescados y mariscos frescos de la Bahía, así como de los esteros, la cual completará con una carta bastante dinámica a basa de platos para compartir, una buena fritura de pescado, y esos guisos y arroces de toda la vida, que hoy en día escasean en muchas casas por falta de tiempo. Culminando esta propuesta con sugerencias diarias, con productos del mercado de abastos del pueblo, que se encuentra a escasos metros del local. El cual visitará a diario antes de ir al restaurante.

¿Qué podemos encontrar en su carta?

Podemos encontrar desde un poco de abacería, platos típicos para compartir, uno molletes artesanos con grandes elaboraciones del cocinero, una fritura perfecta de pescado diario, pescados de los esteros y de la bahía, fritos, plancha o al horno. Terminando con guisos, arroces, y elaboraciones típicas con pescados de la zona.

Queremos hacer mención especial a la carta de vinos. Una carta, de la mano de la carta principal, la cual hace también un guiño a la provincia, ya que está compuesta por referencias 100 % gaditanas. La propuesta de vinos ha sido realizada por su hermano mayor, Manuel, sumiller ( sumillerSabo en Instagram), el cual, conocedor como nadie de su hermano, ha sabido plasmar perfectamente lo que quiere Fran, que no es más que «vender lo nuestro», tanto en comida como en bebidas. Encontraremos vinos blancos de interior y tintos de la costa, y colaborarán mano a mano con algunos proyectos del pueblo ofreciendo en la carta los único vinos que actualmente se elaboran en el pueblo. Mención especial a un vino naturalmente dulce llamado 1483, guiño al año de fundación de la Villa de Puerto Real. Toda una declaración de intenciones.

¿Qué tenemos para los paladares más golosos?

En cuanto a postres, tendremos de 2 a 3 postres de elaboraciones caseras, los cuales irán cambiando.

En Bajo Muelle habrá pescado y mariscos frescos de Cádiz GURMÉ

¿Dónde está?

El local se encuentra en pleno paseo Marítimo de Puerto Real, junto al Teatro Principal de la Villa, donde además de unas inmejorables vistas, cuenta con gran zona de aparcamientos de fácil accesibilidad.

¿Cuándo es la apertura del restaurante?

La apertura será en la primera semana de diciembre para que se pueda disfrutar del puente en las instalaciones.