La Niña Mala irrumpe en Cádiz: llega la taberna que promete revolucionar tus noches

¿Qué tipo de sitio es ahora?

La niña mala es un restaurante gaditano que nace a partir de LaSantita, que en breve cumplirá 6 años. Es un espacio sin muchas pretensiones, el objetivo es que quien vaya disfrute de un rato agradable y coma bien.

¿Quién o quiénes lo han puesto en marcha?

Una pareja, que junto a su familia y amigos, han trabajado duro durante tres meses para poner el local en marcha. Explican que «han reciclado todo lo que había» y lo han «reinterpretado a su manera», y agradecen al personal de La Santita por su ayuda: «sin ellas no habría salido adelante, estas niñas son unas máquinas».

Ensalada con pollo de La Niña Mala, en Cádiz GURMÉ

¿Cómo es su propuesta gastronómica?

Su propuesta combina la cocina tradicional con la urbana. No buscan la perfección ni la excelencia, sino que quieren disfrutar con su nuestro trabajo y que el cliente lo note. Que aquel venga a este espacio se sienta como en casa.

¿Qué podemos encontrar en su carta?

Hay un poco de todo. Como ellos dicen, ofrecen tanto 'formal food' como 'informal foodd'. Confiesan que actualmente se encuentran probando platos y que cambian la carta con frecuencia porque les «aburre hacer siempre lo mismo».

Así, en su carta ofrecen desde croquetas, que van variando casi a diario, a tostas, ensaladas y algunas carnes. Han introducido el cachopo y 'el cartuchi de la Uchi' (pescaíto frito fresco del día).

Y la parte más urbana (porque quieren llegar a todos los públicos), son sus hamburguesas gourmet. los gambones enrollados y algunos fritos.

Rollitos de langostinos de La Niña Mala GURMÉ

¿Qué tenemos para los paladares más golosos?

En la carta de postres incluyen un postre al que han llamado 'tazón de leche con galletas', que consiste en un semifrío de queso mascarpone y chocolate blanco, con galleta Lotus, que tal y como aseguran «está gustando mucho».

Otro de los que tienen es «a la niña se le están cayendo los cucuruchos», y son unos cucuruchos de helado de distintos sabores, pero invertidos, y llevan toppings de todo tipo.

¿Cómo es el local en el que se encuentra?

El espacio es versátil ofrece zonas para todos los gustos: una sala con mesas altas y taburetes, otra con mesas bajas, y la terraza, que también cuenta con mesas altas para crear un ambiente más distendido.

Sala de La Niña Mala GURMÉ

¿Dónde está?

El establecimiento se encuentra en la calle Sopranis de la capital gaditana.