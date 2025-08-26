Brasal, el nuevo restaurante de Enrique Pérez en Cádiz donde el fuego lo cambia todo

La oferta culinaria de Cádiz suma un nuevo capítulo con la llegada de Brasal, el proyecto más reciente de Enrique Pérez, hostelero conocido por propuestas como Listán.

Ubicado en el casco antiguo de la capital gaditana, el restaurante nace con una idea clara: poner a la brasa en el centro de todo. El fuego, la sal y el producto marcan la identidad de una carta que apuesta por pescados frescos, carnes de calidad y productos de temporada, siempre sin artificios y con un respeto absoluto al sabor original.

¿Qué tipo de sitio es?

Es un pequeño restaurante fundado por el cocinero gaditano Enrique Pérez.

¿Cómo es su propuesta gastronómica?

En Brasal celebramos la esencia del fuego y la pureza de la sal. Nuestra propuesta gastronómica nace de una idea sencilla pero poderosa: respetar el producto y realzar su sabor con la brasa como protagonista.

Trabajamos con lo mejor del mar y de la tierra: pescados frescos de la bahía de Cádiz, carnes seleccionadas de primera calidad y verduras de temporada que encuentran en el calor de las brasas su punto perfecto. Cada elaboración busca la autenticidad, sin artificios, dejando que el humo y la sal marquen el carácter de cada bocado.

En Brasal entendemos la mesa como un lugar de encuentro. Nuestra cocina es cercana, honesta y gaditana, inspirada en la tradición pero abierta a nuevas formas de disfrutarla. Queremos que cada visita sea una experiencia que huela a mar, a campo y a fuego, donde lo importante es compartir y saborear lo verdadero.

Ostras asadas con mantequilla cítrica y concentrado de aceite verde. Brasal (Cádiz) GURMÉ

¿Qué tenemos para los paladares más golosos?

En la carta de postres podemos encontrar diferentes propuestas como la tarta de queso Payoyo al carbón y crema membrillo suave, el coulant de chocolate, naranja amarga y pimentón, la piña a la brasa con helado de almendra o el helado de queso Payoyo, miel chamuscada y nueces.

¿Cómo es el local en el que se encuentra?

Nuestro local es un reflejo de lo que somos: un espacio cálido, acogedor y lleno de vida. En Brasal el fuego no solo está en la cocina, también inspira cada rincón. La madera, la piedra y los detalles en hierro evocan la fuerza de la brasa, mientras que la luz tenue y el ambiente cercano invitan a disfrutar sin prisas.

La esencia gaditana también está presente: amplitud, frescura y un aire desenfadado que conecta con la alegría del sur. Aquí conviven la tradición y lo contemporáneo, creando un lugar donde sentirse cómodo, como en casa, pero con el encanto de una experiencia especial.

Ya sea en una comida en pareja, una reunión de amigos o una celebración familiar, nuestro espacio está pensado para compartir, brindar y dejarse llevar por el sabor y el ambiente único de Brasal.

¿Dónde está?

En Plaza San Antonio, 9. Cádiz