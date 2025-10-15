De barbería de barrio a taberna con encanto: el nuevo rincón que está dando que hablar en Cádiz

¿Qué tipo de sitio es ahora?

La Barbería es una taberna gaditana con alma tradicional y un aire renovado. Un lugar donde se respira la esencia de las antiguas barberías del centro, reinterpretada hoy como punto de encuentro para tapear, charlar y disfrutar del ambiente más céntrico de Cádiz.

¿Quién o quiénes lo han puesto en marcha?

Detrás del proyecto estáPedro, un gaditano con alma de anfitrión que ha querido recuperar la historia del local, donde antaño hubo una barbería muy conocida, y transformarlo en una taberna acogedora que mantiene vivo ese espíritu de barrio, conversación y buena mesa.

Fachada del nuevo establecimiento en la capital gaditana GURMÉ

¿Cómo es su propuesta gastronómica?

Una cocina sencilla, honesta y basada en el producto. La Barbería apuesta por los sabores de siempre, con especial protagonismo para las chacinas, quesos y carnes de Cumbres Mayores, además de una cuidada selección de vinos andaluces y tapas clásicas con sello gaditano.

¿Qué podemos encontrar en su carta?

Desde una tabla de ibéricos recién cortados hasta un buen guiso casero del día. Tapas frías y calientes, tostas, montaditos y carnes al punto, siempre elaboradas con producto de calidad y con ese toque tradicional que invita a repetir.

Nueva taberna La Barbería en Cádiz GURMÉ

¿Qué tenemos para los paladares más golosos?

Postres caseros que saben a sobremesa larga: tartas artesanas, flanes, o helados con un toque local, ideales para acompañar el último café o una copa tranquila al sol de la plaza.

¿Cómo es el local en el que se encuentra?

El espacio conserva parte del encanto original de la antigua barbería, con detalles en madera, espejos y una barra de estilo clásico. Dentro, el ambiente es cálido y familiar; fuera, su terraza se abre en pleno corazón de Cádiz, perfecta para ver pasar la vida gaditana.

Terraza de La Barbería en Cádiz GURMÉ

¿Dónde está?

En la Plaza de San Francisco, una de las zonas más emblemáticas y concurridas del centro histórico de Cádiz. Allí, entre palmeras, historia y terrazas, La Barbería se ha convertido en una parada imprescindible para quienes buscan buen tapeo y ambiente auténtico.