Castañas calientes en Cádiz: una tradición muy nuestra

Con la llegada del fresco y las primeras lluvias del otoño, las castañas asadas vuelven a llenar las calles con su aroma cálido y reconfortante. En Cádiz, cuando llegan las castañas, llega «oficialmente» el otoño y los días mas frescos. Una costumbre española que, desde hace décadas, se ha convertido en una seña de identidad de nuestras calles y plazas.

Este año, los puestos de castañas estarán del 15 de octubre al 31 de diciembre en plazas emblemáticas para que locales y visitantes puedan saborearlas mientras pasean por la ciudad.

Una tradición nacional

Las castañas asadas representan una de las más antiguas formas de aprovechar los frutos del bosque durante el otoño e invierno. El fuego envuelve los granos, liberando su dulzor natural y transformando su textura en algo suave y reconfortante.

En otras regiones de España es costumbre casi institucional; en Cádiz, aunque menos extendida históricamente, ha encontrado su lugar en los últimos años gracias al interés por rescatar sabores de temporada.

Beneficios de este singular fruto

Las castañas, además de su rico sabor, aportan un interesante valor nutricional gracias a su menor contenido de grasa en comparación con otros frutos secos, y más contenido de hidratos complejos, lo que las convierte en fuente de energía sostenida.

También tienen un buen aporte de fibra, que ayuda al buen tránsito intestinal, y son muy ricas en minerales como potasio, fósforo y magnesio, además de vitaminas del grupo B y compuestos antioxidantes.

Con moderación, permiten disfrutar del sabor de temporada sin excederse en calorías. Sin duda, es una buena alternativa frente a snacks procesados.

¿Dónde comer castañas en Cádiz?

Durante el periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, habrá puestos ambulantes de castañas en diversos puntos estratégicos de la ciudad. Concretamente:

Castañas calientes en la capital gaditana Puestos de castañas en Cádiz: Plaza de la Catedral

Plaza de la Libertad

Plaza San AntonioPlaza Mina

Avenida Ana de Viya

Plaza de las Tortugas

Plaza San Mateo

Calle Trille, esquina con Avenida de la Sanidad Pública

En esos espacios, se podrá comprar castañas recién asadas, envoltorios para llevar y degustar en el momento, mientras se recorre las calles con el fresco típico de esta época.

Un plan otoñal con sabor local

Imaginar un recorrido: comenzar por la Catedral, bajar hacia Plaza San Antonio, continuar por Mina y disfrutar con una taza de chocolate caliente o un café acompañado de las castañas de uno de los puestos ambulantes del casco antiguo. Esa pequeña parada se convierte en ritual: crujir la castaña caliente, sentir su sabor dulce y cálido, y compartir esa experiencia con quien pasea a tu lado.