Un almuerzo con vistas al Atlántico: así se come en Villanos Bistró Canalla, el restaurante más atrevido del paseo marítimo de Cádiz

Comer frente al mar sin pasar frío es uno de esos pequeños placeres que Cádiz ofrece en los meses de otoño e invierno. En el paseo marítimo, con la brisa del mar al otro lado del ventanal, Villanos Bistró Canalla invita a vivir una experiencia gastronómica diferente: una mezcla de cocina fusión y estética moderna, donde cada plato parece tener algo de travesura, algo de «canalla», como su propio nombre indica.

Nada más entrar, el ambiente cálido y el diseño contemporáneo ya marcan el tono, creando una atmósfera relajada, de esas que invitan a alargar la comida sin mirar el reloj.

Desde las mesas más cercanas a los ventanales, las vistas a la playa de la Victoria son protagonistas, y el mar se convierte en telón de fondo de una propuesta gastronómica que combina la gastronomía local con sabores del mundo. La carta del chef Juan Pedro Medina está pensada para compartir y disfrutar de la experiencia en todo su conjunto.

Como aperitivo, los nachos con guacamole y pico de gallo o el chicharrón con alioli ahumado abren el apetito con un toque algo desenfadado. Aunque también se puede optar por la presa ibérica con crema de cacahuetes y salsa de mostaza, que tiene ese punto creativo característico de este restaurante.

Para continuar, la carrillera de cerdo ibérico con ajopapa, una receta que apuesta por la tradición andaluza. O también otra de las recetas que triunfa entre los comensales: el flamenquín de payoyo con mayonesa de kimchee.

El mar también tiene su sitio en este restaurante gaditano. La parrillada de verduras con langostinos o el tataki de atún son un ejemplo de ello. Y para cerrar, el postre es casi una excusa para quedarse un poco más: la tarta de queso azul de la Sierra de Cádiz o el conocido «Willy Wonka», una oda al chocolate con texturas y contraste. Ambos son la guinda perfecta para los más golosos.

En Villanos Bistró Canalla ofrecen una cocina de autor accesible en un pequeño refugio gastronómico con vistas infinitas al Atlántico. Y es que, ya sea en su terraza acristalada o en el interior, el océano está siempre presente en este enclave privilegiado de la capital gaditana.