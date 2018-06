«La comida casera es más saludable porque planificas lo que vas a comer» El fundador de Minevera explica las ventajas que supone el regreso a este tipo de alimentación

S. F.

@abc_familia MADRID Actualizado: 25/06/2018 01:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Comida casera de verdad a domicilio o a la oficina? La idea de Minevera surgió cuando Mario Vidal estuvo viviendo en Madrid y Barcelona por motivos de trabajo y se dio cuenta de lo complicado que era comer bien cuando uno no tiene tiempo o cuando no se le da bien la cocina. Además, vio que la oferta gastronómica comiendo a diario fuera de casa no era variada y suponía un importante desembolso económico.

Teniendo todo esto en cuenta, relata, «decidí aprovechar la experiencia con la que ya contaba la empresa familiar, Tahona Moderna, que lleva cocinando y vendiendo comida casera a domicilio en Vigo desde 1985, y poner en marcha una plataforma de entrega de comida a domicilio basada en recetas tradicionales y cocinadas “por personas y para personas”».

¿Cuáles son los beneficios de volver a la comida casera y las recetas tradicionales?

Creemos que la comida casera aporta numerosos beneficios para la salud física y emocional. Las recetas tradicionales, realizadas con productos frescos y más nutritivos, nos permiten conocer lo que comemos. La comida casera nos ayuda a consumir las raciones adecuadas de cada uno de los diferentes grupos de alimentos: fruta, verduras, cereales integrales, carnes magras, huevos, pescados o legumbres…, no debemos olvidar que nos encontramos en un país afortunado donde la base de nuestra tradición radica en la dieta mediterránea, sin lugar a dudas, la más saludable. Además, el cocinar como tú lo harías en tu casa, implica utilizar materias primas de primera calidad y no utilizar conservantes ni colorantes u otro tipo de componentes menos saludables.

Algunos estudios han demostrado que comer fuera de casa con asiduidad, especialmente en cadenas de restaurantes de comida rápida, se asocia con una menor calidad de la dieta y un mayor riesgo de sobrepeso. Esto, no solo viene dado por el tipo de platos o por cómo se preparan, también porque, por lo general, siempre se acaba comiendo más cantidad de la deseada y concediéndose caprichos que deberíamos evitar.

¿Cuáles son las ventajas del regreso a la comida casera?

La ventaja del regreso a la comida casera es que también ofrece opciones para aquellos que quieren mantener el peso y cuidar la alimentación con recetas como arroz con pollo, legumbres o ensaladas de pasta y menús saludables que tenemos disponibles en Minevera. La comida casera a base de recetas tradicionales permite cuidar tu alimentación tanto si estás a dieta como si no lo estás, en cualquiera de los casos siempre es más saludable porque planificas lo que vas a comer, eliges bien los alimentos y los adaptas a tus necesidades particulares. En Minevera tenemos esto muy en cuenta dado que hay personas que prefieren evitar las salsas u optar por guarniciones a base de verduras, por eso, nosotros siempre permitimos que sea el cliente quien decida cómo quiere que se complemente su plato.

¿Qué tengajas aporta a la alimentación familiar?

Es un alternativa saludable para aquellos que no saben o no tienen tiempo para cocinar ya que permite comer bien tanto en casa como en la oficina. No solo te ahorra tiempo sino que te ayuda a conseguir una alimentación sana y variada, disfrutando de comida casera hecha con ingredientes naturales y recetas tradicionales

Los menús de Minevera permiten planificar fácilmente las comidas para distintas situaciones: si siempre cenas en casa, si te quedas en casa solo, si estás cuidándote, si quieres algo ligero y variado para llevar al trabajo cada día… Ofrecemos menús variados que cambian continuamente, lo que permite llevar una dieta variada, con pescado, verduras, carne, pastas, arroces… y cada plato recién hecho puede conservarse en perfectas condiciones hasta 10 días.