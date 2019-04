El padre de una niña con Síndrome de Down denuncia a David Suárez ante la Fiscalía Tras citar el artículo 510 del Código Penal que ampara el derecho de su hija a ser protegida frente a este tipo de agresiones, pide que se abran las diligencias oportunas contra el cómico

ABC Familia @abc_familia Actualizado: 24/04/2019 17:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ramón Pinna, el padre de una niña de cuatro años con Síndrome de Down que el pasado 22 de abril escribió una carta para denunciar el tweet ofensivo del cómico David Suárez sobre una felación practicada por una chica con Síndrome de Down ha presentado una denuncia en la sede de la Fiscalía Provincial de Madrid, donde existe una unidad especial de fiscales para los delitos de Odio y Desprecio (Artículo 510 del código penal) contra David Suárez «por la tremenda agresión que ha perpetrado en general contra la sociedad de bien». y ha aclarado que, aunque no le corresponde decidir, ni siquiera valorar, si dicha acción es delito, «lo que sí me corresponde, como a cualquier ciudadano, es poner en conocimiento de jueces y fiscales este tipo de comportamientos lesivos contra la sociedad para que decidan ellos si hay o no delito».

El tweet que lanzó David Suárez el pasado 18 de abril provocó un aluvión de críticas y un rechazo social manifiesto pero también, tal como explica Ramón Pinna en su denuncia (documento al que ha tenido acceso ABC) ante la Fiscalía, recibió el «favor y la aceptación de 5.600 seguidores». Algo que, a su juicio, «no deja de ser la difusión social de un mensaje de odio y desprecio hacia un colectivo especialmente vulnerable».

El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 18 de abril de 2019

Tras citar el artículo 510 del Código Penal que ampara el derecho de su hija a ser protegida frente a este tipo de agresiones, Ramón Pinna solicita que «se proceda a abrir las diligencias correspondientes que conduzcan al esclarecimiento de los hechos puestos en su conocimiento, y ordene la práctica de las diligencias de investigación oportunas y adecuadas a la naturaleza de los posibles delitos, a su gravedad y sobre todo por la gran alarma social creada, designando un fiscal para dirigir la investigación hasta su conclusión y, en su caso, ejercite las acciones penales oportunas contra la persona de David Suárez por el menoscabo ocasionado a un colectivo tan desprotegido como es el de las mujeres que padecen Síndrome de Down.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia