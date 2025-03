La madre de familia numerosa que te hace la compra, cocina y te deja la nevera llena de comida

Empezar un negocio no es fácil. Y hacerlo justo poco antes de que la pandemia estallase, menos aún. Pero nada puede con Olalla Eixeres , una joven catalana, madre de tres niños, a la que ni el Covid-19 ha frenado su sueño de poder compaginar su vida profesional y familiar . « Tener negocio propio siempre te permite conciliar mucho mejor, y con tres niños es importantísimo para mí poder hacerlo », asegura a ABC.

Teniendo en cuenta esto, y que le gusta la cocina, Olalla se mueve entre fogones como una auténtica profesional desde noviembre de 2019. Muchas familias demanda su servicio: «batch cooking» a domicilio . Es decir, ella se encarga de hacer la compra, cocinar y entregar en casa del cliente la comida ya hecha y almacenada en táperes para toda la semana. «La idea inicial fue cocinar en casa de los clientes, y así empecé en la mayoría de los casos, aunque por temas de disponibilidad horaria, había quienes preferían que se los entregase en su casa ya preparados», cuenta. « Y cuando empezaba a arrancar el negocio, vino el confinamiento -continúa-. Eso me obligó a hacer un replanteamiento total. Con el miedo que se generó, era imposible ir a casa de nadie. Afortunadamente conservé algunos clientes que hacían teletrabajo y no tenían tiempo de cocinar, y conseguí como clientes algunos médicos que iban desbordados y que querían comer de forma sana y equilibrada».

A medida que las olas de la pandemia subían y bajaban, «seguía habiendo reticencias a que entrase en las casas», cuenta Olalla, «así que dejé de ofrecer mis servicios a domicilio y empecé a llevar los 'batch cooking' preparados a las casas de mis clientes».

Olalla, ¿qué hacías antes de lanzarte al emprendimiento. ¿A qué te dedicabas? Creo que empezaste Psicología, ¿no?

Estudié dos años de Psicología pero no acabó de encajar con lo que yo buscaba así que lo dejé. Me puse a trabajar de comercial en una empresa de rehabilitación y mantenimiento de edificios unos años, y luego me uní al proyecto de mi madre, una tienda de alimentación de productos a granel. Ahí empezó mi interés por la cocina. Al cabo de dos años me quedé embarazada de mi hija mayor y ya dejé de trabajar.

Eres madre de tres niños. ¿Qué supuso para ti la maternidad? ¿Cómo te afectó laboralmente?

La maternidad para mi supuso un gran cambio en mi vida, tuve que dejar de trabajar unos años y dedicarme única y exclusivamente a ellos, porque conciliar lo veía imposible . Entre la mayor y los mellizos, sólo había 21 meses de diferencia, y fue una locura. A nivel laboral era un poco complicado porque los años pasaban y veía que me quedaba fuera del mercado en un periodo muy corto de tiempo.

Creo que sólo trabajas en Barcelona, no sé si en capital o alrededores. ¿Qué tal te va?

De momento trabajo en Barcelona y alrededores . Normalmente de lunes a viernes, pero cuando algunos clientes quieren cáterin, cenas o comidas especiales, también el fin de semana.

Cuéntame con detalle en qué consiste tu negocio porque ofreces un servicio muy completo

Ahora solo voy a casa de los clientes de forma puntual, o en ocasiones especiales, y cuando lo hago, les dejo todo recogido, la nevera llena o la comida/cena para sus eventos o celebraciones.

En general, cuando se pone alguien en contacto conmigo por primera vez, le pregunto por sus alergias, intolerancias y alimentos que rechaza, si hay niños en casa y sus edades , por el número de comensales, si quiere comidas y cenas o sólo un servicio, y cuántos días quiere contratar. A partir de ahí le propongo un menú que después acabamos de ajustar conjuntamente si hay algún plato que no gusta. Voy a comprar, preparo los platos que hemos acordado, los pongo en táperes o envasados al vacío y los llevo a casa del cliente. La verdad es que es un servicio muy personalizado y me adapto totalmente a los gustos de cada uno.

Cuéntame qué cocinas. No eres nutricionista pero eres madre... ¿Intentas cocinar de manera saludable?

En general, hago un tipo de cocina muy casera, variada y sana, utilizando muchas verduras, legumbres, pocas grasas y poca sal, aunque algún cliente me ha pedido alguna vez «callos a la madrileña», o las legumbres en lugar de con verduras, con tocino y chorizo.

Por otro lado, cada vez hay más clientes que son totalmente vegetarianos y he aprendido a cocinar platos algo más elaborados con diferentes ingredientes como el seitán, el tofu o la soja texturizada, por poner unos ejemplos.

Y no, no soy nutricionista, pero siempre me ha interesado mucho el tema de la alimentación y sobre todo de la alimentación saludable , para mi y para mi familia. Es importante introducir en los niños buenos hábitos de alimentación desde pequeños.

Eres madre y encima de familia numerosa. Sabes lo importante que es la organización y planificación familiar. ¿Cuál es el perfil de tus clientes?

La mayoría de mis clientes son parejas con hijos pequeños en las que ambos trabajan. He encontrado un tipo de servicio que está funcionando muy bien gracias al «boca oreja» y la colaboración de algunas «influencers» de Instagram. Se trata de regalar a las mamás que acaban de tener un bebé un número determinado de comidas/cenas para que cuando lleguen a casa no tengan que preocuparse de las comidas. Además de recibir el regalo, muchas de ellas luego continúan contratando el servicio por su cuenta unas semanas más. Realmente es muy gratificante entregar los cocinados ya que siempre te reciben con los brazos abiertos.

¿Cuentas con un presupuesto a la hora de hacer la compra? Porque no todos los clientes tienen el mismo presupuesto, no a todos les gusta lo mismo... ¿Cómo lo haces?

Tengo unos escandallos con los costes de los diferentes platos y hago una combinación de los mismos para que los menús salgan a un precio razonable. Los menús tienen un precio de venta establecido en función de los costes de los ingredientes, el tiempo dedicado a la compra, a la elaboración y a la entrega.

¿Y cómo te organizas?

Intento repartir el servicio entre todos los días de la semana, aunque la mayoría de clientes habituales quieren la entrega los lunes. Por tanto, el jueves anterior les envío el menú personalizado y, entre el mismo jueves y el viernes, lo acabamos de cerrar si hay algún cambio. Entre viernes y sábado hago la compra. El domingo por la tarde dejo preparados algunos ingredientes y el lunes a primera hora de la mañana empiezo a cocinar para poder entregar al mediodía/tarde.

Cuando son regalos de posparto, como me suelen contactar con mucha antelación, lo vamos organizando sobre la marcha con la persona que hace el regalo o con quien lo recibe. Para mi organización, necesito saber la fecha de entrega unos 4 o 5 días laborables antes.

¿Cuánto cuesta contratar tus servicios?

Eso depende mucho de lo que se quiera contratar.

¿Por qué decidiste emprender y lanzarte a cocinar a domicilio?

El principal motivo por el que me decidí es porque me encanta la cocina. Antes de mi trabajo era mi «hobby». El segundo motivo es porque tener negocio propio siempre te permite conciliar mucho mejor y con tres niños es importantísimo para mí poder hacerlo. Siempre he querido poder llevarlos al cole, recogerlos, estar con ellos cuando están enfermos y asistir a todos los eventos escolares.

¿Siempre te ha gustado la cocina?

Lo mejor de todo es que no. Mi interés por la cocina empezó cuando me fui a vivir con el que ahora es mi marido.

Menú de comidas para cinco días En el día de esta entrevista, Olalla cuenta a ABC que está preparando el menú para un cliente. Lo que está cocinando es: Día 1 : Lasaña de calabacín con carne (boloñesa) /Merluza con sanfaina Día 2 : Lentejas estofadas con verduras/ Chop suey de pollo con arroz basmati Día 3 : Judías verdes salteadas con ajo y jamón / Ternera a la jardinera Día 4 : Verduras variadas al horno con salsa de soja y sésamo / Costillas de cerdo al horno Día 5 : Crema de calabaza / Pavo estofado con verduras