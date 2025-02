Beatriz, discapacitada visual: «A los profesores se les olvidaba entregarme el examen en USB. ¡Y encima se enfadaban!» Los estudiantes con discapacidad consiguen notas similares a las del resto, pese a que sus necesidades no siempre se tienen en cuenta, según un estudio de Fundación ONCE

Beatriz Madrigal tiene 26 años. Trabaja, está estudiando un máster y tiene el doble grado de Sociología y Ciencias Políticas. Incluso estuvo dos años de Erasmus, una vez en Alemania y otra en Argentina, para mejorar su formación. «He sido muy empollona desde pequeña. He estudiado siempre mucho», cuenta a ABC entre risas. Su caso, contado así, resulta de lo más común. Pero la realidad es que la joven apenas ve un 3% : es discapacitada visual. Eso sí, no lleva bastón ni gafas.

Según el estudio ' El rendimiento académico de los estudiantes universitarios con discapacidad en España ', realizado por Fundación ONCE, estos estudiantes obtienen notas similares a las del resto de jóvenes, pese a que sus necesidades «se desatienden con frecuencia» . Es decir, no existen diferencias en las notas que obtienen en los exámenes a los que se presentan, lo que los investigadores han definido como tasa de éxito, que se sitúa en 81,2 en los estudios de grado entre los universitarios con discapacidad , mientras que la de los alumnos sin discapacidad de los mismos programas se sitúa en 86,7. En el caso de los estudios de máster, la puntuación es de 97,1 y 98,1, respectivamente.

«Los problemas para estos estudiantes se presentan cuando no disponen de los recursos y adaptaciones necesarias», explica Isabel Martínez Lozano , directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, que hace un llamamiento urgente para que se tengan en cuenta las necesidades de estos jóvene s, quienes con mucho esfuerzo luchan por no quedarse al margen a pesar de las innumerables trabas a las que se enfrentan. «Para ellos, ir a la universidad va más allá de aprobar los exámenes o de adquirir conocimiento: les ayuda a ser autónomos y seguir creciendo en su proyecto vital», recuerda.

La UNESCO, en el año 2020, ya advirtió que España carecía de educación inclusiva . «Existen grandes déficits en cuanto a las metodologías docentes intensificadas por la transformación digital», apunta Martínez Lozano. «Es decir, no existen metodologías docentes inclusivas -continúa-. Tampoco la aplicación del diseño universal para el aprendizaje. Solo existen las adaptaciones. Hemos puesto rampas en el mundo físico pero no se han colocado esos mismos puentes hacia el conocimiento. Y el futuro precisamente pasa porque seamos capaces de enseñar de manera diferenciada a cada persona según sus características ».

Trabas

Beatriz, por ejemplo, se ha enfrentado a situaciones inimaginables. En 3º ESO, el docente de matemáticas le dijo a su profesor de la ONCE que no podía entrar en clase . «Él tenía que estar conmigo, es mi mano derecha, mi apoyo, porque yo no veo la pizarra. Él siempre ha estado conmigo para ver qué estoy estudiando, tomar apuntes, etc. para poder ayudarme después». En la universidad , una profesora le cuestionó el hecho de que ella disponga de un 50% más de tiempo para hacer los exámenes . «Y me lo dijo delante de toda la clase. ¡Imagina cómo me sentí!», cuenta, pero «aprendí que son mis derechos, que no pido favores, solo reclamo lo que me corresponde». Otra situación desagradable a la que se ha enfrentado más de una vez en los exámenes es que a los docentes se les olvidaba que a ella no pueden darle el examen en papel . «Tienen que entregármelo en un USB para que pueda leerlo con la lupa del ordenador. Están avisados con tiempo de sobra pero más de uno no se ha acordado y encima se enfadaban porque se paralizaba toda la clase . ¿Y mis nervios? ¿Mi ansiedad? Yo ahí en medio, siendo el centro de atención, mis compañeros pendientes de mi sin poder empezar el examen. Eso en la evaluación no se tiene en cuenta», recuerda la joven.

Por todo ello, Martínez Lozano recuerda que « el sistema educativo es muy duro para las personas con discapacidad . Pero es en la última fase, a partir de los 16 años, cuando no es obligatoria, aún peor porque el profesorado entiende que no está obligado a nada. Nos llegan casos de jóvenes a los que se les niega un cambio de aula a la primera planta porque van en sillas de ruedas y no hay ascensor en el colegio. Y se tienen que cambiar de instituto. Profesores que entienden que no tienen obligación de dar un trato diferente o de adaptar … Hay mucha falta de formación del profesorado».

Isabel Martínez Lozano en la sede de la Fundación ONCE Tania Sieira

Sin embargo, en la universidad, los estudiantes suelen estar mejor. «Les da vértigo pensar en ella por lo mal que lo han pasado pero, a pesar de todo, es donde mejor están luego -apunta la responsable de la Fundación ONCE-. A pesar de todos los déficits que hay, la universidad está más concienciada y cuenta con servicios de apoyo a la discapacidad ».

«Nos llegan casos de jóvenes a los que se les niega un cambio de aula a la primera planta porque van en sillas de ruedas y no hay ascensor en el colegio. Y se tienen que cambiar de instituto. Profesores que entienden que no tienen obligación de dar un trato diferente o de adaptar … Hay mucha falta de formación del profesorado».

La mayoría de los estudiantes discapacitados optan por la UNED, según el estudio, porque es la que más flexibilidad les ofrece. «Lo que demuestra que las universidades presenciales no están ofreciendo todavía toda la accesibilidad que muchos alumnos requieren», apunta Martínez Lozano, que reclama centros universitarios 100% accesibles.

«Hay barreras y miedos también», añade, pues muchos jóvenes cuestionan su capacidad para poder estudiar un grado o máster. También la familia influye en el rendimiento del alumno con discapacidad . «No siempre apoyan de manera adecuada a sus hijos por un exceso de proteccionismo, por ejemplo, sin estimularles a que crezcan», indica Martínez Lozano.

A Beatriz, sin embargo, sus padres y su hermana siempre la han apoyado. Tanto, que ha estado dos años en Alemania y Argentina de Erasmus, con una beca de Fundación ONCE. «Los recursos económicos y las becas en este alumnado tiene un impacto determinante. Muchas de las dificultades por las que atraviesan tiene que ver con la falta de recursos », cuenta la responsable, que recuerda a su vez que el coste de vida para una persona con discapacidad es un 30% más caro. «Si se ofrecen recursos, la gente avanza. Hoy se van algo más de 100 estudiantes con discapacidad de Erasmus».

Más mayores y más años de estudio

Por tanto, ¿qué diferencia a un universitario discapacitado? Según el informe, en la edad a la que acceden a los estudios superiores y el tiempo que les lleva terminarlos : su media de edad es considerablemente mayor, 31 años en grado y 37 en máster, frente a 22 y 28 años, respectivamente, para el conjunto de los estudiantes. También presentan, al igual que los alumnos en general, diferencias según el sexo.

«La edad media de acceso de las personas con discapacidad es más alta por los obstáculos que tienen en el camino y por su propia discapacidad que les provoca parones en su vida por salud, operaciones, etc.», explica la responsable de ONCE. «Y la variable género unida a la discapacidad se convierte en una circunstancia de desventaja -continua- por esa falta de convicción en la familia y el entorno de que pueden ser profesionales. Lo mismo que nadie presupone cómo va a ser madre una chica ciega o en silla de ruedas. El sesgo de género existe: se cree menos que la mujer con discapacidad pueda ser una profesional . Espero que pronto se corrija».

Otro de los objetivos de Fundación ONCE es garantizar la plena inclusión social de estos jóvenes a través del empleo . «La educación y la formación son los elementos más empoderantes para ellos», apunta Martínez Lozano. Por ello, la entidad cuenta con un programa de prácticas que facilita ese primer contacto e incentivar al alumnado en su búsqueda de trabajo cualificado.

«Tenemos dos problemas claves -explica la responsable de Fundación ONCE-. El primero es que son pocos los que trabajan. No podemos tener ese nivel de inactividad porque es insostenible en el sistema actual: solo trabajan 1 de cada 3 discapacitados. Y, el segundo, suelen encontrar un hueco en empleos de baja cualificación y en sectores donde más trabajo se va a destruir en los próximos 50 años debido a la transformación digital. Nuestro desafío es que vayan a la universidad y tengan oportunidades. Al mismo tiempo, las empresas han de cambiar su mentalidad y hacerla acorde a su discurso público porque la realidad es que no se ve igual a un ingeniero con discapacidad que sin discapacidad. Y menos aún si su discapacidad es visible».

Por todo ello, el estudio pide a las universidades que incluyan en sus estrategias de orientación y captación de alumnado acciones para promover el acceso de los estudiantes con discapacidad a la educación superior, ya que su presencia en este ámbito es todavía baja, y que cuenten con pruebas de acceso adaptadas a sus necesidades, además de un sistema de becas menos complejo.

Fundación ONCE considera, además, que para poder disponer de todos los indicadores relevantes sobre el rendimiento académico del alumnado universitario con discapacidad es indispensable que se incorpore a las estadísticas del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIU) la variable discapacidad, codificada uniformemente, sobre el tipo y grado de discapacidad y, en la medida en que sea posible, sobre la atención recibida por los servicios de apoyo al alumnado. «Es fundamental para poder detectar fallos y mejorar», concluye la responsable.

Una EVAU que suspende en adaptación Los estudiantes con discapacidad acceden a la universidad principalmente a través de la EBAU , según el estudio realizado por la Fundación ONCE. Por ello, la entidad solicita que dicha prueba se adapte en «procedimiento, forma y tiempo» para que los estudiantes con discapacidad puedan acceder a ella «en las mismas condiciones». La directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano, reconoce que «se supone que tienen que tener sus adaptaciones garantizadas» pero «hay de todo y es difícil». «Por ejemplo, las personas sordas lo pasan muy mal. A criterio de los evaluadores, una falta de ortografía es lo que todos conocemos pero para una persona sorda, no es lo mismo. Es difícil que ellos no tengan faltas ortográficas porque su sistema de comunicación es otro. Hay penalizaciones que no se entienden. Ellos lo pasan muy mal, así como las personas con hiperactividad, que no pueden estar tanto tiempo sentadas haciendo un examen sin moverse. Este tipo de características no se tienen en cuenta en un examen que es inflexible, cuando los sistemas de evaluación y metodológicos tienen que ser flexibles y estar preparados para un alumnado diverso porque la sociedad es así».