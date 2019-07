Alejandra Conde se pronuncia sobre los traumas de su vida La hija del exbanquero Mario Conde ha confesado como vivió su arresto y la muerte de su madre

ABC Madrid Actualizado: 19/07/2019 16:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los hijos de Conde, pilares fundamentales del negocio familiar

Alejandra Conde, la hija del empresario y político español Mario Conde, se ha abierto en canal y se ha pronunciado sobre algunos de los peores momentos de su vida. La joven ha compartido los malos recuerdos que tiene del año 2016, cuando se inició una investigación contra su padre y otras 17 personas por supuestamente repatriar 13 millones de euros procedentes de Banesto. Entre los nombres de los implicados que aparecían en la lista, también involucraron a los hijos del exbanquero, los cuales acabaron siendo arrestados y en el caso de Alejandra, en su propia casa.

La empresaria ha contado a la revista «Vanity Fair», en un reportaje conjunto con su padre, cómo fue vivir esas traumáticas experiencias. «Lo recuerdo con tristeza por las circunstancias que lo rodearon». En esos momentos vivió un verdadero calvario, pues fue considerada la codirectora de la trama. Sin embargo, pudo librarse de la prisión a cambio de un arresto domiciliario, ya que el juez consideró que sus circunstancias familiares así lo requerían, teniendo en cuenta que su hijo Fernando, que por aquel entonces tenía nueve años, se encontraba muy enfermo: «Tengo muchas cosas que agradecerle al juez».

Para no sufrir aún más, Alejandra trató de evadirse, para ello durante todo ese tiempo dejó de ver las noticias y se centró únicamente en pasar tiempo con sus tres hijos y practicar deporte: «Me ayudó mucho. Era lo que conseguía pararme la mente».

Dejando a un lado este terrible episodio en su vida, la hija del exbanquero ha confesado cómo vivió la etapa de su infancia. «Tuve suerte, fue una infancia muy buena y diversa», explica Alejandra. Haciendo referencia a la gran popularidad que tenía su padre en aquel entonces, expuso lo siguiente: «Sí, me daba vergüenza cuando llegaba a los sitios y lo miraba mucha gente, pero siempre lo he llevado bien. Nunca me he sentido superior». Además, la empresaria quiso recalcar la buena relación que siempre ha mantenido con su padre y el apoyo que siempre ha tratado de brindarle: «Yo le creo a él. Me dijo que no había nada. Cuando intervinieron Banesto, también me pidió que confiara en él. Hasta hoy. Jamás he dudado».

Por último, Alejandra Conde se ha pronunciado sobre el momento más doloroso de su vida, la muerte de su madre, Lourdes Arroyo: «Lo más triste que he vivido ha sido la muerte de mi madre, mucho más que el ingreso de mi padre en la cárcel. [...] Ella tuvo que vivir sus últimos años con mi padre en la cárcel».