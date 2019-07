Seis noticias imprescindibles de este lunes, 1 de julio

1. Miles de jóvenes asaltan el Parlamento de Hong Kong. Después de medio día de asedio, miles de jóvenes han asaltado este lunes el Parlamento local de Hong Kong para protestar contra la polémica ley de extradición a China, que ha sido suspendida pero no anulada. Aprovechando la gran manifestación por el 22 aniversario de la devolución a China por parte del Reino Unido, que se cumple hoy, los jóvenes han asediado el Consejo Legislativo (Legco) mientras sus mayores desfilaban pacíficamente por el centro de la isla. Ante la absoluta pasividad de la Policía, que permanecía en el interior del edificio, la multitud se ha pasado horas y horas destrozando las puertas y ventanas de cristal blindado y reventando una persiana metálica.

2. La Justicia europea rechaza conceder a Puigdemont y Comín las medidas urgentes que pedían para ser eurodiputados. El Tribunal General de la UE ha desestimado la petición del ex presidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín de acordar medidas provisionales para que se les reconozca como eurodiputados y puedan tomar posesión de su escaño en la Eurocámara este martes, ha informado la Corte europea. «Dado que es indiscutible que los nombres de los demandantes no estaban incluidos en la lista remitida por las autoridades españolas al Parlamento el 17 de junio de 2019, debe estimarse que, a primera vista, los demandantes no habían sido declarados oficialmente electos», ha indicado el presidente del tribunal.

3. El Gobierno presentará una queja formal ante el Vaticano por las palabras del nuncio sobre Franco. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo va a presentar una queja formal ante el Vaticano por las últimas declaraciones del nuncio apostólico en España, Renzo Fratini, sobre Francisco Franco y la exhumación de sus restos: «Van a tener una respuesta contundente por parte del Estado español». Se trata de unas palabras del nuncio en una entrevista con Europa Press en las que critica la exhumación de Franco y se pregunta si «hay tantos problemas en el mundo y en España, ¿por qué resucitarlo? Yo digo que han resucitado a Franco. Dejarlo en paz era mejor; la mayoría de la gente, de los políticos, tiene esta idea porque han pasado 40 años de la muerte, ha hecho lo que ha hecho, Dios juzgará. No ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una guerra civil».

4. El incendio de Tarragona atiza las tensiones internas del gobierno Torra. Además de calcinar más de 6.000 hectáreas de bosque y vegetación el incendio de Tarragona también ha reavivado las tensiones que de forma intermitente sacuden la estabilidad del frágil gobierno que lidera Quim Torra. El último capítulo de estas discrepancias entre los socios que dirigen la Generalitat tiene el foco en la gestión de la consejería de Interior, en manos del neoconvergente Miquel Buch. Las tensiones afloraron este fin de semana, cuando el incendio de Tarragona empezaba a estabilizarse. Fue entonces cuando el responsable sectorial de Seguridad, Emergencias y Protección Civil de ERC, Ricard Ruiz, publicó un artículo en la web del partido lanzando una batería de críticas a Buch.

5. Sánchez y Batet fijarán la fecha de la investidura por teléfono al enquistarse las negociaciones en Bruselas. Finalmente no habrá mañana reunión entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Pero sí se conocerá la fecha de la investidura. Formalmente es la presidenta de la Cámara Baja quien debe anunciar la fecha tras consultarlo con el candidato a la investidura. Sánchez trasladará mañana a Batet cuándo quiere someterse al debate y votación del Congreso. Pero esa comunicación será vía telefónica y no presencial, según confirmaban tanto fuentes socialistas como de la presidencia del Congreso. Al término de ese contacto telefónico, Batet informará a los grupos parlamentarios y posteriormente comparecerá ante la prensa.

6. Alarma en el automóvil tras el peor junio desde 2015: «Ya se puede hablar de crisis». El sector del automóvil profundiza en su caída. Las matriculaciones se desploman un 8,3% en junio y acumulan una caída del 5,7% en el primer semestre. El sector apunta a la incertidumbre generada entre los consumidores y asegura que el retroceso puede suponer despidos. A pesar de que históricamente junio es un mes bueno, las ventas de turismos y todoterrenos nuevos cayeron con más intensidad que en mayo (-7,3%), hasta las 130.519 unidades. Hay que remontarse a 2015 para observar datos similares. En el acumulado del año las matriculaciones suman 692.472 unidades, con un fuerte retroceso del 12,3% para el canal de particulares, el de mayor volumen. «Las ventas encadenan ya tres trimestres de caídas, con lo que se puede hablar de crisis en la automoción», considera Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de Anfac, la patronal de fabricantes de automóviles.