Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 2 de septiembre

1. Casado pone al PP en modo electoral y llama a la unión del centro-derecha. El escenario de una repetición de elecciones generales parece cada vez más real, y el Partido Popular de Pablo Casado empieza asumir que el 10 de noviembre podría tener una segunda oportunidad, después del hundimiento en las urnas del 28 de abril. El líder del PP abrió ayer el curso político en Ávila, su ciudad talismán, con la vista puesta ya en el posible horizonte electoral. Casado aseguró que el PP está trabajando ya ante cualquier posibilidad y está «totalmente preparado» para una nueva campaña, y recordó que la fractura del centro-derecha supone poner la alfombra roja de nuevo a otra victoria de Sánchez. «Donde el PP ha sumado, España ha ganado, y donde el PSOE ha sumado, España ha perdido», sentenció. En los tres últimos meses, Casado ha estado viviendo en Las Navas del Marqués. Ayer confesó que se resistía a entrar en formato mitin, al menos todavía.

2. El Gobierno arranca el curso con los deberes sin hacer y en plena desaceleración. Arranca un nuevo curso económico y hace tiempo que no lo hacía tan marcado por la inestabilidad política, tanto nacional como importada. Han pasado ya 459 días desde que la moción de censura descabalgara a Mariano Rajoy del gobierno y diera paso al equipo de Pedro Sánchez y desde entonces la debilidad parlamentaria ha frenado en seco las reformas económicas. El país se asoma así a 2020 con la posibilidad cada vez más cierta de hacerlo con las cuentas que diseñó Mariano Rajoy para 2018, aunque la realidad económica es hoy bien distinta. La amenaza de la recesión en Alemania consolida las posibilidades de un parón también en España, con el Brexit y la guerra comercial de China y Estados Unidos como amenaza de fondo. Además, los problemas típicos de la economía española siguen ahí, con las pensiones, el déficit y la deuda aún sin una respuesta clara. Todo ello sazonado de una desaceleración que ya ha llegado en forma de un crecimiento trimestral entre abril y junio del 0,5%, dos décimas menor que en el periodo precedente. El curso comienza y parece que el Gobierno llega con los deberes sin hacer.

3. El dispositivo de búsqueda de Fernández Ochoa se reanudará esta mañana. La Policía, la Guardia Civil, los organismos de emergencias y voluntarios reanudan esta mañana la búsqueda de la medallista olímpica de esquí Blanca Fernández Ochoa, desaparecida desde el día 23. «Me voy a recorrer la zona unos días». Esas fueron las últimas palabras que le dijo a su hermana Lola. Con ella y con su cuñado vivía en los últimos tiempos en el barrio madrileño de Aravaca. La pionera medallista olímpica cogió dos bastones, se subió a su vehículo, un Mercedes Clase A de color negro, y no se la ha vuelto a ver. Así lo ha podido saber ABC de fuentes de la investigación . La desaparecida no fue ni al norte de España ni a hacer la parte que le faltaba del Camino de Santiago, como, al parecer, había informado a su hija Olivia Fresneda a través de un mensaje. Fue a la sierra madrileña de Guadarrama, donde apareció su coche a primeras horas de la mañana de ayer en un aparcamiento para senderistas a las afueras de Cercedilla.

4. Los sindicatos policiales alertaron a Torra ya en noviembre de la oleada delictiva. Los agentes que día tras días patrullan las calles son el termómetro de lo que acontece en las ciudades. Y en el caso de Barcelona, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana hacía tiempo que alertaban de unos primeros síntomas que con el tiempo, según varios sindicatos policiales, han asentado los mimbres para el aumento de unos hechos delictivos que este verano han batido sobre la capital catalana. Para muchos, una auténtica crisis de seguridad. «Lo que algunos dijimos que iba a pasar, está pasando», explica a ABC David Miquel, portavoz del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC). En su opinión, los responsables políticos tienen buena parte de la culpa del repunte de la violencia en Barcelona y carga tanto contra el ejecutivo que encabeza Ada Colau, como contra el Govern independentista de la Generalitat. «No les importa la seguridad, no es su prioridad. Unos se limitan a lo social (Ayuntamiento), y los otros ya sabemos a lo que se dedican», dice David Miquel, en referencia al proceso separatista.

5. Garzón cobró 1,85 millones de Panamá por asesorar a un general chavista. Ilocad S.L., el despacho del exjuez Baltasar Garzón, facturó a la sociedad panameña Maroil Trading 1.850.000 euros durante la segunda mitad del año 2016, según los documentos a los que ha tenido acceso ABC. La mercantil es una de las empresas del venezolano Wilmer Ruperti, magnate del transporte marítimo y de los medios de comunicación y un destacado «boliburgués», los empresarios que hicieron o incrementaron su fortuna con el chavismo. Lo llamativo de estos pagos es que responden a un contrato cuyo objeto es elaborar «un informe independiente sobre el origen, desarrollo, consistencia (…) sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos de los casos que afectan a quien fuera director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal». Estados Unidos reclamaba al general retirado Hugo Carvajal (ver información adjunta) por narcotráfico, entre otros delitos.

6. El Gobierno de Johnson no descarta saltarse una futura ley anti-Brexit duro. El Gobierno de Boris Johnson y quienes se oponen a que haya a toda costa un Brexit sin acuerdo abren hoy un pulso inédito en la vida política del Reino Unido, con mucho más en juego que la salida del país de la Unión Europea, ya de por sí trascendental. Un grupo de diputados prepara ya una una proposición de ley que presentarán en los próximos días para impedir una salida no pactada con Bruselas, según anunció ayer el portavoz laborista para el Brexit, Keir Starmer. Pero el ministro Michael Gove, número dos del gabinete de Johnson, se ha negado a comprometerse con que el Ejecutivo acataría esa nueva legislación, en caso de aprobarse. «Me está preguntando sobre algo que no se conoce aún y esperaré a ver qué legislación trata de aprobar la oposición», señaló Gove a la BBC. «Para mí -explicó-, lo más importante es tener en cuenta, realmente que ya tenemos legislación en vigor que aprobó una amplia mayoría de diputados».