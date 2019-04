Cómo conseguir el «cheque Bachillerato» el próximo curso Requisitos y plazos para las ayudas que este martes ha aprobado el Gobierno regional madrileño

El salto de la enseñanza Secundaria Obligatoria -una etapa concertada- al Bachillerato -no concertada- supone en ocasiones todo un descalabro para las economías familiares. Para hacer este paso menos complicado, el Gobierno regional ha aprobado este martes los «cheques Bachillerato», ayudas económicas que permitirán este próximo curso a 1.500 alumnos continuar estudiando en su mismo centro con una subvención de hasta 3.000 euros por estudiante.

El Ejecutivo autonómico ha incluido en sus presupuestos 4,5 millones de euros para esta medida. En septiembre ya lo disfrutarán los primeros beneficiarios, los estudiantes de 1º curso de Bachillerato, y en el curso 2020-21 también podrán aplicárselo los que estudien 2º de Bachillerato.

Los requisitos para solicitar estas ayudas son: haber cursado en el presente año 4º de la ESO, estar matriculado o haber hecho reserva de plaza para 1º de Bachillerato en un centro privado -todos los concertados lo son para esta etapa, que no cubre el concierto- de la región; no ser repetidor de 1º de Bachillerato; y no superar el límite de renta per cápita familair de 10.000 euros.

Las personas que tengan una discapacidad debidamente acreditadas, igual o superior al 33 por ciento, o que acrediten la condición de víctima de violencia de género, víctima de terrorismo o estar sometido a protección internacional, o alumnos en situación de acogimiento familiar, también se beneficiarán de estas ayudas.

A la hora de otorgar la ayuda, se tendrá en cuenta la puntuación obtenida. Los criterios son dar 4 puntos a las rentas per cápita de hasta 5.000 euros; 2,5 puntos para las rentas de entre 5.000 y 7.500; 1 punto para rentas de 7.500 a 10.000. Si el alumno ha realizado 4º de ESO en el mismo centro en que va a cursar Bachillerato, se le concederá 1 punto.

Las becas serán de un máximo de 3.000 euros anuales por beneficiario, y se concederán para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020. Las ayudas podrán solicitarse en los próximos días, una vez sea publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Toda la información puede consultarse aquí.