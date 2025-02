Los celadores del Hospital Puerta de Hierro, en huelga por un convenio que les equipare a los empleados públicos

Los celadores del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda vuelven hoy a manifestarse en el hospital, en los turnos de mañana, tarde y noche, para mostrar su protesta por sus condiciones laborales, en el segundo de los tres días de huelga que han solicitado. No son personal público, sino que su servicio fue privatizado cuando el hospital pasó a su actual ubicación. Y, según denuncian, sus condiciones laborales son peores que las de los empleados públicos de su nivel, a la vez que tienen mayor carga de trabajo.

«Llevamos así 14 años, y cada vez vamos a peor», aseguran sus portavoces. Antes, su trabajo –traslado de camillas y enfermos a pruebas médicas o quirófano, entre otros– se regían por el convenio del personal de limpieza. La empresa que tiene desde el 1 de enero la gestión del servicio, Logisdoc Serveis, les quiere pasar al convenio de logística, con condiciones peores según aseguran, por lo que han denunciado los hechos ante la Justicia.

Concentraciones

Por eso, el martes 21 realizaron la primera jornada de huelga, que continuará con otra hoy y cerrará, de momento, una tercera el lunes 27. A los paros los acompañan con concentraciones de los trabajadores afectados, junto con sus pancartas, en puntos especialmente visibles del centro sanitario, como la puerta de extracciones o las urgencias.

Técnicamente, su categoría laboral no es la de celadores sino 'TIGA', técnicos de transporte interno y gestión auxiliar. Su huelga, convocada para las tres fechas señaladas, se está viendo mermada en su repercusión por los servicios mínimos establecidos por Sanidad , «del 99 por ciento; algo que, si no somos considerados como personal sanitario, no entiendo porqué es así».

Este colectivo se siente en inferioridad de condiciones con respecto al resto del personal, especialmente frente a los pocos celadores que eran trabajadores públicos en el antiguo Puerta de Hierro y pasaron como tales al nuevo centro. Por eso, quieren la equiparación salarial con «los ocho pata negra», como ellos denominan a este personal. Un cambio que les supondrían, calculan, unos 189,12 euros al mes, y cobrar 19 euros más por festivo trabajado.

La reivindicación de tener su propio convenio viene de antiguo; de hecho, asegura, «con la anterior empresa estuvimos negociando incluso. Pero luego l legó la pandemia y todo se paró« .

Son en torno a 200 los trabajadores afectados, distribuidos en tres turnos de trabajo. Se quejan de sus salarios, pero también piden más contrataciones porque «la carga de trabajo que tenemos es bestial», aseguran.