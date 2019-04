CAMPAÑA ELECTORAL El PP ve a Pedro Sánchez «escondido, intentando que pase la campaña electoral sin debatir» La vicesecretaria de comunicación, Marta González, celebra la «receptividad» que está teniendo su mensaje en Galicia

Pablo Pazos @ABCenGalicia SANTIAGO Actualizado: 18/04/2019 13:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Estamos viendo que Pedro Sánchez está escondido, intentando que pase la campaña electoral sin debatir. Ya no desbaratando la posibilidad de que los españoles tuvieran un cara a cara Pablo Casado - Pedro Sánchez, que merecían, porque son las dos únicas personas que tienen posibilidades de llegar a ser presidentes del Gobierno. Nos parecía importantísimo pero por su rechazo no va a poder ser». Con estas palabras, la vicesecretaria de comunicación del PP, Marta González, ha censurado la actitud del secretario general del PSOE durante una comparecencia ante los medios de comunicación este Jueves Santo en Santiago de Compostela.

Ha abundado González: «Pero es que ahora nos encontramos con que está poniendo todos los problemas posibles al debate, primero a cinco, que no le salió bien, luego a cuatro, que tampoco aprece que le vaya muy bien trasladándolo a TVE. La sensación que tenemos es que no quiere tener un cara a cara con nadie, no quiere tener un debate con nadie porque no quiere responder a la pregunta de si reproducirá el Gobierno Frankenstein, el Gobierno con todas esas fuerzas inconfesables, que lo acompañaron duante estos 10 meses de gobierno».

La dirigente popular ha incidido en que «cualquier voto que no vaya al PP puede servir tanto en el Congreso como en el Senado para que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa. Los españoles tienen que darse cuenta de la situación provocada por la cantidad más importante de partidos y alternativas que existen en este momento».

«Gran campaña en Galicia»

En clave gallega, la cabeza de lista al Congreso por La Coruña ha asegurado que están «muy satisfechos en lo que se refiere a nuestro trabajo y sobre todo esa receptividad que estamos viendo a nuestro mensaje aquí en Galicia», donde entiende que «se está haciendo una gran campaña».

González ha destacado la labor de Alberto Núñez Feijóo, «volcado» en la campaña con «un ritmo de 4-5 mítines en diferentes puntos de Galicia prácticamente todos los días». «Estamos teniendo una actividad enorme», ha valorado, «desplegando todos» los «efectivos», y logrando «mucha receptividad a nuestros mensajes tanto en las ciudades como en el rural».

Preguntada por la reclamación de Ciudadanos, tras quedar excluidos en Galicia del debate de TVG, y los ataques en Twitter de Juan Carlos Girauta a Feijóo, ha indicado que el portavoz de Cs en el Congreso «no solamente no conoce la Ley Electoral, no conoce muchas otras cosas y Ciudadanos prácticamente no conoce nada de la realidad de Galicia. Lo tiene demostrado en tantísimas ocasiones, rechazado propuestas beneficiosas para la comunidad autónoma de Galicia, pero también el medio rural, proponiendo la desaparición de las Diputaciones».

Ha añadido la candidata: «En 155 páginas que tiene el programa electoral de Ciudadanos no se menciona ni una sola vez a Galicia. Sí se menciona en cambio a otras comunidades autónomas. Creo que es significativo de lo que conoce Ciudadanos Galicia y de lo que le preocupa a Ciudadanos Galicia», ha zanjado.