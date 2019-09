La vacuidad de la izquierda

Actualizado: 15/09/2019 00:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los políticos necesitan proyección pública, ser conocidos por los electores y reconocidos por su discurso. Pero la exposición pública también tiene sus riesgos, sobre todo si detrás de la fachada de un personaje no hay nada. Eso es lo que le ocurre, por ejemplo, a Gonzalo Caballero. Lo que ha evidenciado esta semana su estreno en una sesión de control en el Hórreo. Ahora se entiende perfectamente por qué estuvo tantos meses huyendo del Parlamento.

En realidad, su intervención describe bastante fielmente al personaje. La nadería. Una alocución más propia de un guionista abocado al paro, o a cambiar de profesión, que de alguien que ya se cree llamado a ser el líder de un país. Algún asesor debió decirle en algún momento al secretario general del PSdeG que podía ganar las elecciones a base de repetir cuatro o cinco tópicos y algún eslogan efectista. Pero Caballero no es Pedro Sánchez ni tiene su baraka.

El problema ya no es que no se le conozca ninguna aportación original al debate público. Ni siquiera encontró un gag ocurrente para el estreno. El problema capital del secretario general del PSdeG es que ha apostado todo a una única carta. Cada día que pasa es más evidente. Toda su estrategia se reduce a aprovechar el viento de cola del Falcon de Sánchez. Y, hoy por hoy, esa no es una buena mano.

Resulta incomprensible la torpeza de someterse al discurso de Ferraz en un asunto tan arriesgado como el chantaje que está perpetrando el Gobierno a las comunidades. Otros líderes territoriales del PSOE han levantado la voz ante el secuestro de los fondos autonómicos. Él no. Gonzalo Caballero quiere ser el alumno aventajado y obediente de Moncloa. Aunque ello suponga demostrar ante la sociedad que subordina los intereses de Galicia a los de su partido.

Su único proyecto es ver pasar el tiempo. Esperar a que en la ruleta salga su número. Ni siquiera disimula. Ni siquiera llevó a la sesión de control un relato alternativo al de Alberto Núñez Feijoo. Solo la amenaza de gobernar si el centroderecha no suma suficiente en las autonómicas del año que viene.

Esa va a ser otra de las claves del inicio del nuevo curso parlamentario en Galicia. La incapacidad de la izquierda para mostrar una alternativa coordinada a los populares. Algo que se acentuará si, como ya parece inexorable, vamos a un escenario de repetición de elecciones generales en noviembre. No es descabellado pensar que las tensiones entre el socialismo y la otra izquierda a nivel nacional acaben dinamitando los endebles puentes que puedan existir a escala gallega entre formaciones que, les guste o no, se necesitan indefectiblemente para cualquier operación que se planteen para desbancar al PP de San Caetano.

La izquierda sigue en la nueva temporada política en Galicia atrapada en su laberinto. Gonzalo Caballero, preso de su nadería. El Bloque, ahogado en el discurso tristón de siempre con el que tantas veces ha naufragado. Y el populismo, en su tradicional huida hacia ninguna parte.

El presunto líder de los socialistas gallegos suspendió el primer examen parlamentario, pero Ana Pontón y Antón Sánchez no sacaron mejor nota. La vacuidad es una patología común a todas las familias de la izquierda gallega. Ninguna es capaz de exhibir un programa para afrontar los retos pendientes del país. Ninguna es capaz de articular un relato coherente con la situación actual de Galicia. Unos tienen más tablas que otros en la tribuna. Pero ninguno, veteranos y noveles, muestra una alternativa política solvente. Quizás, simplemente, porque carezcan de ella. Eso explicaría por qué las autodenominadas fuerzas del cambio no cambian. Nuevo curso, misma dinámica. Las mismas soflamas. Los mismos tópicos. Los mismos artificios carentes de sustento. Pontón, Sánchez y Caballero. La vacuidad de la izquierda.