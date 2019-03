Elecciones municipales Dos concejales de Elche se van de C's por la presión de un senador para colocar a su hija de candidata Los dos críticos aseguran que el 75% de los afiliados se han dado también de baja por el escándalo

Crisis de Ciudadanos en la segunda ciudad con más población de la Comunidad Valenciana, Elche, con 230.000 habitantes: sus concejales David Caballero y Juan Antonio Sempere se han dado de baja descontentos con su partido por la presión para dejar libre el camino para la candidatura de Eva Crisol, hija de un senador y dirigente provincial de la formación naranja.

Además, aseguran que el 75% de los afiliados les han seguido ante la desconfianza en la dirección provincial por actitudes "deshonestas".

Los hasta ahora portavoces de la formación naranja en Elche ya han comunicado su decisión al secretario municipal con la intención de que se les asigne un despacho y una nueva ubicación de cara al pleno, ya que seguirán como ediles como no adscritos lo que queda de legislatura.

Caballero ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que son conscientes de que incumplen el código deontológico de Cs por no dejar su acta de concejal, pero, ha afirmado, es el partido "el primero en vulnerar sus normas".

Uno de los motivos de su marcha ha sido la apertura de un expediente disciplinario por el Comité de Garantías, tras la denuncia de la tercera concejal de Cs Eva Crisol por una supuesta irregularidad en el pago de publicidad que no contaba con el permiso del partido, algo que, según Caballero, no es cierto y no hay pruebas de eso.

Ha acusado al secretario de organización provincial y senador, Luis Crisol -padre de la concejal Eva Crisol-, y a su entorno de la "segregación" de la agrupación local de Cs y ha asegurado que el 75 por ciento de los afiliados de Elche les apoyan en esta decisión y también se han dado de baja.

«Medidas legales»

Del mismo modo, ha destacado que la apertura del expediente fue una "cortina de humo" para que no se le nombrara candidato a la Alcaldía de Elche, y, por ello, ha pedido que se le ofrezcan disculpas y, de lo contrario, tomará medidas legales.

Asimismo, ha afirmado que ha recibido propuestas de otros partidos de cara a las elecciones, aunque ninguna en firme.

Tras la salida de Caballero y Sempere de la formación naranja, Eva Crisol queda como única concejal y tiene vía libre para ser la candidata a la alcaldía de Elche, lo que previsiblemente confirmará la dirección nacional del partido en los próximos días.

Crisol ha entregado esta mañana un escrito al secretario municipal para informar de la baja de sus dos compañeros e iniciar los trámites para ser la portavoz del grupo municipal en lo que resta de legislatura.

Respecto a la denuncia interna interpuesta contra sus excompañeros de partido ha señalado que lo hizo tras las dudas de un grupo de militantes acerca de la gestión del hasta ahora portavoz, David Caballero.