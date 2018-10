Puigdemont se desmarca de los CDR y ve «imprescindible» mantener el «civismo»

D. C.

Barcelona Actualizado: 01/10/2018 11:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha desmarcado hoy de la «acción directa»promovida por los Comités de Defensa de la República (CDR) y ha considerado «imprescindible» mantener la vía de «unidad y civismo».

En un vídeo difundido hoy a través de las redes sociales, en el primer aniversario de la jornada del 1-O, Puigdemont ha destacado que el independentismo decidió que «la violencia no sería nunca una opción».

Van pensar que podien impedir l'inevitable. A tots els qui vau fer possible l'#1oct 🗳, gràcies infinites. No ens desviem de l'únic camí possible per viure en una democràcia plena: l'assoliment de la #RepúblicaCatalana i el seu reconeixement internacional https://t.co/y034f6Ybw1 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 1 de octubre de 2018

Según Puigdemont, «si queremos continuar ganando es imprescindible que no nos desviemos» de esta vía y «sepamos evitar caer en las provocaciones» de los «adversarios» del independentismo. Puigdemont se ha mostrado convencido de que el proceso hacia la independencia es un «camino que no tiene marcha atrás» y ha advertido: «No pensemos que podremos alcanzar ninguna de las zanahorias con las que tienen la esperanza de desmovilizarnos y dividirnos».

«No nos desviemos del único camino posible para vivir en una democracia plena: la consecución de la república catalana y su reconocimiento internacional», ha sentenciado Puigdemont, que ha denunciado el «estallido de violencia y miedo desencadenado por un Estado español cegado por la ira y la impotencia» el 1 de octubre del año pasado.

En declaraciones a RAC 1, Puigdemont se ha desmarcado nuevamente de quienes apuestan por «ejercer la vía de la acción directa», ya que esa no es su «opción», aunque sí la considera «respetable».

El pasado sábado día 29 de septiembre, en el centro de Barcelona, los Mossos d'Esquadra cargaron contra manifestantes de la izquierda independentista que querían impedir una movilización de la asociación de policías y guardias civiles Jusapol, unos altercados que concluyeron con seis detenidos -que quedaron ayer en libertad- y 24 heridos.

Según Puigdemont, «Jusapol me parece que pinchó, y ante esto lo mejor que puedes hacer es ignorarlo», por lo que «no hacía falta» causar incidentes, eso «fue un error». «Sólo pido mantener el carácter cívico y no violento de nuestras acciones», ha remarcado Puigdemont, que ha opinado que el conseller de Interior, Miquel Buch, "no debe dimitir" como exige la CUP.