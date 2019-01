Primer año de legislatura, doce meses de desprecio al Parlament La mayoría soberanista no ha logrado aprobar una sola ley mientras se prodiga en gestos y proclamas

Àlex Gubern

Barcelona Actualizado: 03/01/2019 23:40h

Con las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de diciembre de 2017, el independentismo emprendía de manera definitiva el caminio de la ilegalidad. Con la aprobación de la ley del Referéndum y de la de Transitoriedad la mayoría soberanista retorcía el reglamento y aplicaba el rodillo para poner rumbo a los acontecimientos que en las siguientes semanas definirían el otoño negro catalán. Esas turbulentas sesiones marcarían un antes y un después, tanto por lo que respecta al clima entre oposición y mayoría como a la propia actividad de una cámara que, desde entonces, se ha convertido en un páramo legislativo.

La actividad parlamentaria no deja de ser reflejo de la capacidad o incapacidad del gobierno de turno para sacar adelante su programa, y ahora mismo el programa del independentismo se resume en un balance parlamentario que es un erial, a punto de cumplirse un año desde la constitución de la cámara (17 de enero de 2018). Únicamente han salido adelante tres modificaciones de ley: dos a propuesta de la oposición, del PSC en concreto, y una tercera impulsada por la mayoría secesionista pese a las advertencias de los letrados, una reforma que pretendía forzar la investidura telemática del prófugo Carles Puigdemont y que fue suspendida en los días siguientes por el Tribunal Constitucional.

Los números cantan. El ejecutivo de Quim Torra, a su vez, ha presentado siete proyectos de ley, ninguno de los cuales ha salido adelante, siendo además cuatro de ellos proyectos heredados de la legislatura anterior –la que fue de las plebiscitarias de 2015 a la aplicación del 155 el 27 de octubre de 2017–, un periodo durante el cual, en contraste, se aprobaron 26 leyes.

Frente a este magro balance, el Parlament sí ha incorporado su correspondiente dosis de proclama, gestualidad y retórica procesista. El 11 de octubre, a iniciativa del grupo de los «comunes», el Parlament pedía «la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía», un texto que a las dos semanas el Gobierno también impugnaría ante el TC pese a que el Consejo de Estado lo desaconsejó. Empeñado en un «procés» fracasado, imposible, el Govern descuida todo lo demás.

"Grotesco"

En declaraciones a ABC, Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, el balance parlamentario demuestra que «el Govern no actúa como un verdadero gobierno, sino como un comité de dirección de los comandos separatistas. No acatan la legalidad ni dan valor a nuestras instituciones, porque acatan los dictados del fugado de Waterloo mientras crean chiringuitos para sustituir las instituciones democráticas que representan a todos. Esa es la razón por la que el Govern no ha impulsado ni una sola ley relevante».

Para Ferran Pedret, diputado del PSC, el balance del primer año de legislatura confirma que «el independentismo sigue en la misma tónica desde que comenzó el procés, y de manera más acentuada. El show debe continuar. Es una situación grotesca. No legislan sobre cosas urgentes y en cambio se dedican a la retórica declarativa, a proclamar las esencias, convirtiendo el Parlament en un miniteatro que no sirve al interés de la ciudadanía».

Por su parte, y también en conversación con este este diario, Santi Rodríguez, portavoz del PP, denuncia que «el Gobierno de Torra tiene al menos media docena de propuestas de ley en stand by, sin previsión de avanzar». «Está claro que a los separatistas no les interesa la actividad legislativa del Parlament, y solo utilizan la institución como altavoz de su proyecto independentista», añade.

En los últimos meses, otro factor explica el desinterés soberanista por la actividad parlamentaria, la pérdida de su mayoría tras el descuelgue de la CUP y la suspensión de diputados ordenada por el TS. Hasta 50 votaciones han perdido JpC y ERCdesde el 9 de octubre, cuando se reanudó la actividad parlamentaria tras el inusual cierre ordenado por el soberanismo fruto de su división.