Lorena Roldán (Cs): hay que echar a Torra por «imperativo moral» La candidata de Cs en la moción de censura presenta un plan de gobierno alternativo: «Otra Cataluña es posible»

«Es una moción por la convivencia. Esta moción de censura es una obligación moral para cualquier demócrata o cualquier constitucionalista». Algo menos de dos horas ha estado Lorena Roldán, líder de Cs en Cataluña, exponiendo su programa de gobierno y justificando la iniciativa durante el debate de la moción de censura presentada contra Quim Torra, presidente de la Generalitat, que se vota hoy en el Parlamento de Cataluña.

Roldán ha defendido la necesidad de presentar la moción de censura porque el presidente autonómico apoya a «presuntos terroristas» y «el gobierno de Cataluña no pertenece a los comandos separatistas». Y ha cargado contra Torra por sus presuntos vínculos con los miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos por orden de la Audiencia Nacional y acusados de terrorismo.

Por ello, ha indicado que los partidos constitucionalistas tienen «la obligación de recuperar el espíritu del 8 de octubre de 2017», cuando miles de personas salieron a la calle en Barcelona para defender la Constitución y la unión de España. Un guiño que ha dirigido al PSC, partido que ha anunciado se abstendrá esta tarde en la votación de la moción de censura. «Otra Cataluña es posible», ha añadido, «una Cataluña en la que haya sitio para todos».

El hilo conductor de la intervención de la candidata a presidir la Generalitat se ha centrado en reivindicar «la convivencia y erradicar la violencia» y, para que esto se establezca en la región, ha defendido que es «imprescindible» apartar a Torra de la Generalitat. “Es un imperativo moral (echarle) porque jalea a los radicales. No está escrito, en ningún lugar, que los catalanes tengamos que arrastrar la roca del procés. (…) Un plan ilegal e irreal», ha añadido desde el atril.

A modo de resumen, Roldán, mirando al presidente autonómico, sentado en su escaño, le ha recordado: «No son presos políticos, son presuntos delincuentes; no es la revolución de las sonrisas, son explosivos; no son mártires, no presuntos terroristas. Señor Torra, abra los ojos, no son gigantes, son molinos».

Tras la crítica, la candidata a la Presidencia de la Generalitat ha expuesto su programa de gobierno en diez grandes ejes, entre los que ha señalado varias medidas: «parar el procés» (cerrar «chiringuitos» independentistas, «neutralidad» de TV3…); defender «una sanidad pública de calidad y universal» (poniendo en marcha una ley para reducir las listas de espera…); puesta en marcha de «una educación que garantice la igualdad de oportunidades» (trilingüismo, libros de texto gratuitos…); «mejorar la vida de las personas dependientes»; medidas a favor de la conciliación familiar; apostar por mejorar el mercado laboral y las empresas (plan de choque para que vuelvan empresas a Cataluña); medidas contra «la inseguridad ciudadana» (reforzar las policías y su coordinación y despolitizar los Mossos d’Esquadra…); apuesta por el «desarrollo rural» como modelo de turismo e innovación; abrir la cultura («polo de atracción artística internacional»), las fiestas populares y el deporte «a todos los catalanes y no solo a los independentistas»; y hacer transparente la contratación pública, reformar el Estatuto para eliminar los aforamientos, cerrar el polémico Cesicat y reformar la ley electoral.

Antes de la intervención de Roldán, la jornada la han abierto Carlos Carrizosa (Cs), para defender la presentación de la moción de censura, y Meritxell Budó, portavoz de la Generalitat, para lamentar la iniciativa de Ciudadanos. La resolución de la cuarta moción de censura en el Parlamento de Cataluña se conocerá esta tarde, con la votación después de las intervenciones de los grupos parlamentarios.

Tras las mociones de censura celebradas en 1982, 2001 y 2005, las dos primeras contra Jordi Pujol (CiU) y la tercera contra Pasqual Maragall (PSC), que no llegó a votarse, este lunes, Roldán protagoniza el cuarto intento para tumbar un gobierno autonómico mediante este mecanismo. Todo indica que la líder de Cs fracasará, como antes los que también lo intentaron, ya que la mayoría de JpC, ERC y la CUP han anunciado que rechazarán la propuesta de Cs.

En la tribuna de invitados del hemiciclo, han hecho acto de presencia, entre otros, Albert Rivera, líder de Cs; Cayetana Álvarez de Toledo, número uno del PP por Barcelona el 10-N; Laura Borràs, número uno de JpC por Barcelona el 10-N; y los exdiputados autonómicos de Cs Inés Arrimadas, Fernando de Páramo y José María Espejo-Saavedra.