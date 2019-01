Girauta: «Del acuerdo entre Ciudadanos y PP en Andalucía no se quitará ni una coma» El portavoz de Ciudadanos señala que «el unanimismo de los independentistas se está acabando y gastan sus energías en pelearse»

Juan Carlos Valero

Barcelona Actualizado: 05/01/2019 19:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, asegura que su formación entrará en los gobiernos de comunidades autónomas como la andaluza y en el Gobierno de España, si así se presenta, “porque hemos comprobado que tanto PP como PSOE no son de fiar cumpliendo los pactos”.

Tras subrayar por activa y por pasiva que su partido hará oídos sordos a las peticiones de Vox, y que “ del acuerdo entre Ciudadanos y PP en Andalucía no se quitará ni una coma”, Girauta afirma que “el unanimismo de los independentistas se está acabando porque gastan sus energías en pelearse”, como ha demostrado “la minicumbre en Barcelona de la señorita Pepis y la presentación en Barcelona de hasta cinco candidatos a las elecciones municipales”.

Girauta ha explicado en el programa “Converses” de COPE Cataluña y Andorra que el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía, es “un acuerdo cerrado” que suma 47 diputados, y en el que no puede entrar Vox con imposiciones de su programa “porque no se le ha invitado”. Eso sí, reconoce que el hecho que el líder de su partido en Andalucía, Juan Marín, y el de PP andaluz, Juan Manuel Moreno, hayan firmado un entendimiento no impide a los populares “que hagan acuerdos con otros de cara al futuro”. “Si el PP hace un pacto con otro por una cosa que no afecta al presente pacto con Ciudadanos, será un compromiso que tendrá el PP, no nosotros”, ha sentenciado. En cualquier caso, Girauta espera que Vox “no impida el cambio a los 37 años de gobierno socialista en Andalucía”, y si no, “que cada uno se haga responsable de sus actos”.

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado que plantea el gobierno de Pedro Sánchez, el portavoz parlamentario de Ciudadanos señala que “tienen problemas serios, con un agujero de más de 10.000 millones de euros” y sobre los que, recuerda, ya ha advertido Europa. Preguntado sobre lo que finalmente harán PdCAT y ERC en la votación de los Presupuestos Generales del Estado, Girauta ha dicho que “de lo que haga convergencia no es materia política, sino cosa del tarot, porque depende de cómo se levanten ese día”.

Una situación que, según sostiene, está lejos de preocupar a Pedro Sánchez. “Estamos ante el Gobierno más débil que ha habido en democracia, con un presidente irresponsable dispuesto a jugar con las cosas importantes, a cambio de mantenerse en Moncloa y poder ir en Falcon que es lo que le gusta”, añade. El ejecutivo, afirma Girauta, se ve obligado a “ hacer concesiones constantes, porque si no lo hace, no gobierna”. Una actitud que, asegura, está creando “mucho descontento entre grandes figuras del Partido Socialista. El sanchismo- así lo califica el portavoz de Ciudadanos- “impide al PSOE gobernar como un partido normal y constitucional” porque está “vendido, aliado con los que quieren romper España”.

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados sostiene que a la cabeza de los socios secesionistas de Sánchez está el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al que considera que la única virtud que tiene es que le sobra sinceridad: “Habla claramente de sublevación, todo el mundo entiende que está dando por válido el referéndum inconstitucional e insufla a los comandos separatistas”, ha añadido. En opinión de Girauta Torra dirige un ejecutivo autonómico que “no gobierna, que continua con una huida para delante y que intenta mantener la ficción de legitimidad y legalidad de cosas que no lo son”. Situación a la que se suma “la presión sobre el poder judicial y la falta de representatividad del Conselleria d'Interior” para con el cuerpo de Mossos d'Esquadra.

Por todas estas razones, el portavoz de Ciudadanos considera que se dan las circunstancias para activar artículo 155 de la Constitución y por eso su formación ha solicitado al presidente del Gobierno que mande a Torra “la carta que previa que prevé el artículo antes de su aplicación para pedirle que haga bien su trabajo”. Además, asegura que la gente está harta y que “muchos notan la crispación a diario”. Juan Carlos Girauta ha añadido también que confía en que “la policía autonómica hará su trabajo” ante las amenazas y los ataques a las sedes de los partidos por parte de los sectores más radicales del independentismo. Y agrega que Ciudadanos se manifestará frente a los “que quieran imponer el miedo, sobre todo en los pueblos pequeños donde es más fácil imponer la ley del silencio”.

Respecto a las elecciones municipales previstas para el 26 de mayo, Girauta reconoce que Ciudadanos todavía no ha empezado a hablar de listas, a excepción de Barcelona, donde la apuesta por Manuel Valls que Ciutadans, “es especial y tiene que ver con la peculiaridad del municipio barcelonés y del área metropolitana que acoge 5,2 millones personas en sus tres coronas”. En ese sentido, el portavoz de la formación naranja señala que al establecer políticas de cualquier tipo “en este foco tan potente, estás prácticamente al nivel de la Generalitat en cuanto incidencia”. Un extremo que, asegura, “sabía bien Pujol cuando tenía a Maragall de alcalde de Barcelona”.

Por esas razones, Girauta subraya que la apuesta por Valls “es muy importante” frente a los nacionalistas “que desde hace años siempre se presentan a todas las elecciones como si se tratara de un referéndum”.