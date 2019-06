Ciudadanos lamenta la «motivación ideológica» de la supuesta agresión a una alumna en Terrassa El consejero catalán de Educación pide que no se acuse ni condene «falsamente» a la profesora que agredió a una menor por pintar una bandera española en un álbum escolar

La polémica por la supuesta agresión de una profesora de primaria a una alumna de un centro de Terrassa (Barcelona) que pintó una bandera española en su cuaderno de fin de curso ha llegado este miércoles al Parlamento catalán. Allí, el consejero de Educación, Josep Bargalló, y la diputada de Ciudadanos Sonia Sierra, se han enzarzado con motivo de la investigación que la Generalitat ha realizado del caso.

«Todos estamos de acuerdo que preservar la integridad física de los menores es fundamental. Teniendo en cuenta que hay un parte médico de lesiones y una denunciar ante los mossos, y ustedes que dicen que la maestra no ha sido ¿Quién ha sido? Quién es el sospechoso de haberle producido estas lesiones?»

Sierra ha afirmado también que al frente de la investigación por la supuesta agresión hay un militante de ERC y «activistas del separatismo» que llenaron los servicios territoriales de Educación de «lazos amarillos». «¿De verdad cree que una maestra rompe una bandera española y manda una niña al pasillo y no hay una motivación ideológica?», se ha preguntado la diputada naranja.

Bargalló acusa a Cs de mentir

En su turno de palabra, Bargalló ha acusado a Ciudadanos de mentir sobre este tema y de señalar a los profesores catalanes: «No juzguen, no condenen, dejen la escuela tranquila y no digan mentiras», y ha recordado que el líder de Cs, Albert Rivera, publicó las fotos de los nueve profesores del IES Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) que fueron investigados. Además, ha defendido que el informe de la Conselleria concluye que no hubo agresiones de la profesora de Terrasa y que, aunque no considera correcta su actuación, no hubo «motivación ideológica» en su intervención, ya que asegura que actuó de la misma manera con tres alumnos diferentes.