Ciudad de Vascos será un yacimiento visitable permanente La Diputación de Toledo trabaja en un proyecto para hacerlo accesible por carretera

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha anunciado este miércoles que su gobierno tiene la intención de convertir Ciudad de Vascos en un yacimiento visitable permanente, pues ahora solo puede recorrerse determinados días al mes. Para ello, ha apuntado, «hay que hacerlo accesible a la gente, pero no a través del río Huso», añadió el presidente en alusión al proyecto del Gobierno de Arturo García-Tizón, interrumpido en 2015, que pretendía hacerlo accesible por barco por un río que no es navegable.

«Venimos trabajando desde hace años en un proyecto para hacer accesible el yacimiento arqueológico hispano-musulmán pero por carretera, un acceso en condiciones que sea fácil para cualquier ciudadano. Estamos en negociaciones con los propietarios de los terrenos», ha subrayado Gutiérrez, que quiere convertir Ciudad de Vascos en un foco de atracción turística.

En lo que respecta al buque encargado por el Gobierno del Partido Popular que presidió Arturo García Tizón entre 2011 y 2015, y que permanece varado en el puerto deportivo de Ribadeo (Lugo), sigue en venta, pues el equipo de Gutiérrez lo ha sacado a subasta cinco veces. «Por muchos años que pasen no voy a entender nunca la irresponsabilidad de quien proyectó la idea de llegar en barco al yacimiento», ha dicho el presidente de la Diputación de Toledo.

«Era un disparate que no iba a ningún sitio, sin viabilidad porque se demostró que no era un foco de atracción turística, dado que sólo podían viajar 60 personas al día, además de no contar con permiso de navegación y ser un proyecto insostenible, pues iba a suponer unas pérdidas económicas de 400.000 euros, un dato que conocimos tras encargar un estudio de viabilidad que no hizo el PP», ha destacado.