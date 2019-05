Amores: «Vivo cada día como si fuera el último, con optimismo e ilusión» Enfermo de ELA, ha sido director general de Deportes de la Junta el 31 de mayo, en el Día de la Región, recibirá la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha

EFE Albacete Actualizado: 24/05/2019 11:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Vivo cada día como si fuera el último y lo hago con optimismo e ilusión». Así se pronuncia Juan Ramón Amores, natural de La Roda (Albacete), que ha sido director general de Deportes de la Junta en los últimos cuatro años, y que el 31 de mayo, en el Día de la Región, recibirá la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha por ser un ejemplo de superación y su trabajo por visibilizar la ELA.

A Amores, que ahora tiene 42 años y vive estos días con la «ilusión» de poder ser elegido alcalde de La Roda, cargo al que opta por el PSOE, le diagnosticaron la enfermedad a los pocos días de su nombramiento en la Junta.

En una entrevista con Efe, reconoce que no ha sido fácil y compara su lucha contra la enfermedad como un partido: «Siempre digo que a la enfermedad le va a costar mucho ganarme. De vez en cuando me mete un gol, pero luego consigo superarlo y no va a ser fácil que gane este partido».

Detalla que recibir la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha supone para él «un gran orgullo pero también una enorme responsabilidad» por aquellos con los que compartirá esta distinción.

Este año la recibirán él y el cantante Manolo García y, además, Amores recuerda que este galardón lo tienen «otros grandes» como el futbolista Andrés Iniesta o los cineastas Pedro Almodóvar y José Luis Cuerda.

«Si lo pienso me da vértigo, de ver que personas tan grandes y que tanto han hecho tienen esta Medalla de Oro, que seguro que muchos otros merecen más que yo», apunta.

Y agradece al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, y su Gobierno que hayan pensado en él para este reconocimiento, que recibirá en el Palacio de Congresos de Albacete.

Subraya que su cargo como director general de Deportes le ha permitido visibilizar su enfermedad, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y poder contribuir a que se investigue más sobre una enfermedad que no tiene cura y que le puede «tocar a cualquiera».

«Mi cargo me ha permitido hablarles de la enfermedad a los reyes de España o a deportistas que mueven masas como el tenista Rafael Nadal o el futbolista Andrés Iniesta y a que ellos me ayudaran a visibilizarla, lo que creo que es muy importante», señala.

Y advierte de que «todo el mundo está en la diana de esta enfermedad traicionera que ataca por la espalda», al tiempo que recuerda que «los médicos, de hecho, no saben al principio qué te pasa y se diagnostica ELA por descarte».

«Por esas tres personas que cada día descubren que la padecen, hay que seguir trabajando para visibilizarla y concienciar sobre ella», indica Amores.

Incluso se muestra «contento» porque le haya «tocado» a él y no a sus seres queridos, como su familia o sus amigos.

A pocas horas de la cita con las urnas del 26-M, en la que tratará de ganar en un feudo histórico del PP en la provincia de Albacete, Amores señala que afronta la nueva etapa «con ilusión y deseando disfrutar del día a día», porque «la vida son momentos que pasan y hay que disfrutarlos al máximo».

Cree que La Roda necesita también recobrar la ilusión perdida y por eso ha dado el paso de «intentar gobernar en un pueblo donde los populares llevan más de 30 años».

Maestro especialista en Educación Física, dedica su Medalla de Oro, además de a su familia y amigos, de entre quienes recuerda con especial cariño a sus hijos, para quienes sí espera ser un ejemplo, «a los héroes que ya no están, los héroes que cada día hacen frente a la ELA y los héroes que están por venir, porque cada día hay tres nuevos diagnósticos».